Более 160 знаков безопасности установят на железной дороге в Тульской области в 2023 году Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Также, на пассажирских платформах обновят и дополнительно установят 94 таких знака, в местах несанкционированного прохода - 72.

Для обеспечения безопасности при переходе через железнодорожные пути на 6 одноуровневых пешеходных переходах, расположенных на станциях Урванка, Новомосковская, Ревякино, а также на перегонах Тула – Хомяково и Сборная-Угольная – Бобрик-Донской, старые деревянные настилы заменят на резинокордовое покрытие. Для предупреждения выхода граждан на железнодорожные пути в неположенных местах работники столичной магистрали высадят более 400 кустов «живой изгороди».

Кроме того, будет проведен ремонт ограждения железнодорожного полотна на участках Плеханово – Тула-3 и Тула-3 – Криволучье, выполнен ремонт лестничных сходов восьми пешеходных мостов на станциях: Узловая-1, Венев, Алексин, Тула-1, Северная, Урванка и остановочном пункте ГРЭС-7.