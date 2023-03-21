Тульская клиника «ВЗГЛЯД®»: Наставники и коллеги

Владимир Владимирович Нероев в Клинике ВЗГЛЯД.

Во многом это благодаря использованию опыта и знаний ведущих офтальмологов страны, которые в период становления Клиники выполняли сложные микрохирургические операции и обучали врачей Клиники этому сложному искусству

О том, как это все происходило нам рассказал председатель наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Клиника ВЗГЛЯД®», туляк, кандидат технических наук, заслуженный изобретатель Российской Федерации Игорь Мацур.

- Игорь Юрьевич, Вы по образованию инженер электронной техники, каким образом Вам удалось обеспечить высоко профессиональный уровень оказания медицинской помощи в клинике?

- Вы правильно подметили, что я инженер и горжусь своей профессией, но кроме инженерных знаний, которые понадобились мне при строительстве и оснащении клиники необходимы были знания и опыт настоящих профессионалов в области офтальмологии. Даже самое современное оборудование без высоко квалифицированных специалистов — это просто груда металла.

Как устроена современная офтальмологическая клиника и как она работает, я впервые узнал, благодаря начальнику Клиники микрохирургии глаза ПАО «Газпром», кандидату медицинских наук, врачу офтальмохирургу высшей категории, заслуженному врачу РФ, члену правления Общества офтальмологов России, академику РАЕН Владимиру Дмитриевичу Антонюку, который великодушно показал мне клинику «Газпрома». С тех пор мы стали друзьями, впрочем, как и с другими нашими коллегами-наставниками, о которых я сейчас вам расскажу.

Примечательно, что первые операции по экстракции катаракты в нашей клинике проводил старший сын Владимира Дмитриевича - Сергей Владимирович Антонюк, доктор медицинских наук, профессор, владеющий практически всеми современными методиками диагностики и лечения заболеваний глаз, в том числе осложненных катаракт, хирургического и лазерного лечения глаукомы. Сергей Владимирович - автор нескольких изобретений и более 200 научных публикаций. Под его руководством было защищено соискателями 4 кандидатские диссертации.

Антонюк Владимир Дмитриевич.

До сих пор я помню, как Сергей Владимирович в первый раз приехал к нам в клинику рано утром на мотоцикле. Все удивились, как это возможно, проехав двести километров за рулем двухколесного транспортного средства, выполнить высокоточные микрохирургические операции, но Сергей легко справился со своей задачей, сделав тридцать три операции по факоэмульсификации катаракты за один день!

В то же время, сотрудник клиники «Газпрома», доктор медицинских наук, врач высшей категории Станислав Юрьевич Щукин помогал нам осваивать передовое японское оборудование, установленное в клинике, для выполнения операций по лазерной коррекции зрения. Показательно, что одной из его научных работ была: «Разработка комплексной системы мероприятий по повышению функциональных и субъективных результатов эксимер-лазерной коррекции близорукости», результатом которой становится положительная динамика параметров объективной аккомодографии пациента.

Никогда не забуду, как утром перед началом операций Станислав позвонил мне и сказал, что его машина сломалась у «красных ворот» перед въездом в Тулу. Я вызвал такси и Станислав вовремя приступил к работе, легко прооперировав тридцать человек по технологии ЛАСИК, а я в это время организовал ремонт его машины.

Щукин Станислав Юрьевич.

Следует отметить, что в самое трудное время, в период становления клиники «ВЗГЛЯД®», большую методологическую и консультативную поддержку нам оказывал главный офтальмолог Минздрава России Владимир Владимирович Нероев, заведующий кафедрой глазных болезней ФДПО, Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ, президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация врачей-офтальмологов», координатор «Российского национального комитета по предупреждению слепоты» Всемирной программы ВОЗ по ликвидации устранимой слепоты «Зрение-2020», директор ФГБУ МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца Минздрава РФ. Именно в стенах операционной последнего упомянутого института я провел много времени и впервые увидел современные технологии микрохирургии глаза.

- Вы сказали, что со своими коллегами-наставниками впоследствии вы стали друзьями. Они помогают вам сейчас?

- Как говорится, «не имей сто рублей, а имей сто друзей». Трудности бывают в любом коллективе, например, заболел ведущий хирург, которому предстоит выполнить тридцать операций. Как быть? Перенести операции на следующий день? Но на следующий день запланировано столько же операций. Вот тогда и вступает принцип: «свои дела бросай, а товарища выручай».

Не раз в таких случаях тульским врачам клиники «ВЗГЛЯД®» помогали Сергей Антонюк и Станислав Щукин, а также племянник знаменитого офтальмолога Святослава Николаевича Федорова, офтальмохирург высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Арсений Александрович Кожухов. Среди коллег он известен как универсальный хирург высочайшего класса, экспертного уровня, в совершенстве владеющий всеми основными направлениями офтальмохирургии – микроинвазивная, нетравматичная хирургия катаракты (ультразвуковая и лазерная факоэмульсификация катаракты с имплантацией искусственных хрусталиков), глаукомы, витреоретинальная хирургия, пересадка роговицы, исправление косоглазия у взрослых и детей. Он также автор 37 запатентованных методик лечения заболеваний глаз, признанных в мире высоко результативными. С Арсением меня познакомила вдова Святослава Федорова - Ирэн Ефимовна Федорова на одном из мероприятий, посвященных его памяти.

Владимир Нероев: Это очень радует, что в Туле существует такая клиника как ВЗГЛЯД.

- Каков на ваш взгляд главный результат постоянного совершенствования мастерства ваших сотрудников?

- «Век живи – век учись», гласит народная мудрость. Длительное время в клинике «ВЗГЛЯД®» оперировал и делился опытом один из ведущих специалистов Удмуртской республики в области хирургии катаракты и витреоретинальных вмешательств, главный врач удмуртской республиканской офтальмологической клинической больницы министерства здравоохранения удмуртской республики, врач-офтальмохирург высшей категории, кандидат медицинских наук, действительный член Российского общества катарактальных и рефракционных хирургов (RSCRS) Сергей Владимирович Иванов. Его специализация – хирургия катаракты, стекловидного тела и сетчатки.

Можно еще долго перечислять известные фамилии в Российской офтальмологии, которые так или иначе внесли свой вклад в становление Клиники микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД®». Например, врач-офтальмохирург, НМХЦ им Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Михаил Михайлович Шишкин, действительный член РАЕН, член Президиума Правления общества офтальмологов России, Заслуженный врач РФ; представитель славной династии офтальмологов, врач-офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор Алексей Юрьевич Слонимский, член Российского общества катарактальных и рефракционных хирургов и некоторые другие.

В завершение хочу сказать, что в этом году клинике «ВЗГЛЯД®» исполняется двадцать лет. За эти годы ее врачи прошли большой путь и приобрели значительный опыт в своей профессии. В настоящее время пациентами нашей клиники являются не только жители Тульской области, но и многих других городов России, работники крупных государственных корпораций. Это означает высокий уровень доверия пациентов и безупречную репутацию Клиники микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД®».