Как правильно собрать средства на капремонт

Обновленный фасад дома №101 на пр. Ленина в Туле.

Напомним, что в нашем регионе программа по капитальному ремонту домов утверждена до 2049 года и реализуется девятый год. За это время в регионе те или иные виды работ выполнены уже более чем в 5 тысячах МКД, в том числе в 2022 году – по программе отремонтировано около 400 домов.

Понятно, что большая часть средств берется из «общего котла», которые аккумулирует оператор — Фонд капитального ремонта. Треть средств собирают на спецсчетах сами жители. Такие счета принадлежащих каждому конкретному дому. Собственникам жилых помещений Жилищный кодекс РФ предлагает 2 варианта: накопление средств на счете регионального оператора, в так называемом «общем котле», или же на спецсчете. Владельцем у последнего может выступать региональный оператор либо УК, ТСЖ или ЖСК.

Директор Фонда капитального ремонта Тульской области Кира Игнатчик.

- Когда правильнее выбрать «общий котел»?

- Для домов менее девяти этажей грамотнее формировать накопление в «общем котле». Это связано с тем, что объема собираемых ими средств будет недостаточно для проведения полноценного капремонта. Простой пример: в пятиэтажке без технического этажа при капитальном ремонте крыши меняется утеплитель. Без этого никак, но эти работы стоят дороже, чем отремонтировать скатную крышу. Также при капремонте инженерных сетей теплоснабжения и водоснабжения должна вестись замена не только в подвале, но и по всему дому по стоякам. Если типовая пятиэтажка решит накапливать средства на спецсчете, то собранных средств хватит, например, на ремонт электроснабжения в доме в целом.

- Сколько домов в Тульском регионе находятся на спецсчетах?

- Примерно 18% многоквартирных домов. Как правило, это дома, которые построены после 2000-х годов либо раньше, но не нуждающиеся в капремонте, что позволяет жителям постепенно собирать средства на ремонт. Они сами определяют сроки ремонта дома и очередность выполнения работ, по мере накопления средств на спецсчете. В некоторых случаев это удобно: если квартир в доме много, то нужную сумму удастся собрать относительно быстро, а значит, не придется ждать, когда подойдет очередь на ремонт. Хочу отметить дисциплинированность туляков по оплате взносов на капремонт. С 2019 года в Тульской области ниже 97% сбор средств не опускается. По ЦФО этот показатель находится на уровне 94%.

В нашем регионе программа по капитальному ремонту домов реализуется девятый год.

- На основании чего формируется очередь на капитальный ремонт?

- На сегодня в Тульской области различные работы выполнены в 53% МКД. С самого начала планы по ремонту разбивались на трехлетние периоды. Определение сроков ремонта в конкретном доме составляется на основании данных о степени износа конструктивных элементов, о ремонтах, проводившихся или не проводившихся ранее, исходя из материалов, из которых выполнены инженерные сети дома. Для каждого вида материалов определен нормативный срок эксплуатации.

- Есть ли смысл рассчитывать на капремонт ранее установленного срока?

- Итоговая программа ремонта на следующий год формируется на основании предложений органов местного самоуправления и актуализированных данных о состоянии жилого фонда. Объемы работ планируются, исходя из принципа финансовой устойчивости программы, а именно средств, которые соберет региональный оператор в виде взносов на капремонт в календарном году и объеме господдержки, в случае если она предусмотрена.

Чтобы инициировать рассмотрение вопроса о переносе, жителям надо провести собрание и на нем решить, что дому необходим капремонт, определить источник финансирования. В подкрепление протокола нужно приложить заключение строительной экспертизы о том, что сети (или другие конструктивные элементы) нуждаются в капитальной замене. Экспертизу жители заказывают сами. Эти документы направляются в орган местного самоуправления: в Туле это районные администрации. Все они будут рассмотрены комиссией на основании Положения об установлении порядка, сроков и оснований принятия решения о внесении изменений в региональную программу капремонта общего имущества в МКД. Мы изучаем заключение, доводы, финансовую составляющую, в т. ч. какова собираемость взносов по дому. При необходимости на дом высылается представитель Фонда. Каждый дом, подавший запрос, рассматривают комиссионно.

В 2022 году по программе отремонтировано около 400 домов.

- Можно ли быстро заменить лифт, перейдя со спецсчета в «общий котел»?

- Лифт должен отслужить регламентный срок (более 25 лет) и иметь заключение специализированной организации о замене. Программа ремонта на будущий год формируется на основании предложений органов местного самоуправления, поданных до 1 февраля текущего года. То есть при переходе дома со спецсчета в «котел», например, весной-летом 2023-го, он попадет в программу на 2025 год.

Сейчас программа капремонта на 2023 год не включает в себя замену лифтов: последние 117 лифтов, подлежащих замене в домах, формирующих фонд капремонта на счете регионального оператора до 2025 года, обновлены.

Если говорить о домах на спецсчетах, мы провели аналитику и пришли к выводу, что примерно треть домов имеют потенциал для самостоятельной замены лифтов. Но кто будет заказчиком? При выполнении общестроительных работ процесс контролировать сложно, но можно. А когда вопрос встает о лифтах, то для этого необходимы дополнительные знания. Сотрудники Фонда, чтобы контролировать замену лифтового оборудования, проходили соответствующее обучение и получили сертификат.

На сегодня в Тульской области различные работы выполнены в 53% МКД.

Региональный оператор - Фонд капитального ремонта Тульской области - готов оказывать гражданам всяческую методическую и консультационную помощь, вне зависимости от способа формирования фонда капитального ремонта.

Официальный сайт Фонда капитального ремонта Тульской области - kapremont71.ru