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Общество7 декабря 2022 5:40

Как правильно собрать средства на капремонт

Какими способами накопить средства на ремонт дома? Как сменить способ накоплений? На основании чего формируется очередь на капремонт? На вопросы отвечает директор Фонда капремонта Тульской области Кира Игнатчик
Источник:kp.ru
Обновленный фасад дома №101 на пр. Ленина в Туле.

Обновленный фасад дома №101 на пр. Ленина в Туле.

Напомним, что в нашем регионе программа по капитальному ремонту домов утверждена до 2049 года и реализуется девятый год. За это время в регионе те или иные виды работ выполнены уже более чем в 5 тысячах МКД, в том числе в 2022 году – по программе отремонтировано около 400 домов.

Понятно, что большая часть средств берется из «общего котла», которые аккумулирует оператор — Фонд капитального ремонта. Треть средств собирают на спецсчетах сами жители. Такие счета принадлежащих каждому конкретному дому. Собственникам жилых помещений Жилищный кодекс РФ предлагает 2 варианта: накопление средств на счете регионального оператора, в так называемом «общем котле», или же на спецсчете. Владельцем у последнего может выступать региональный оператор либо УК, ТСЖ или ЖСК.

Директор Фонда капитального ремонта Тульской области Кира Игнатчик.

Директор Фонда капитального ремонта Тульской области Кира Игнатчик.

- Когда правильнее выбрать «общий котел»?

- Для домов менее девяти этажей грамотнее формировать накопление в «общем котле». Это связано с тем, что объема собираемых ими средств будет недостаточно для проведения полноценного капремонта. Простой пример: в пятиэтажке без технического этажа при капитальном ремонте крыши меняется утеплитель. Без этого никак, но эти работы стоят дороже, чем отремонтировать скатную крышу. Также при капремонте инженерных сетей теплоснабжения и водоснабжения должна вестись замена не только в подвале, но и по всему дому по стоякам. Если типовая пятиэтажка решит накапливать средства на спецсчете, то собранных средств хватит, например, на ремонт электроснабжения в доме в целом.

- Сколько домов в Тульском регионе находятся на спецсчетах?

- Примерно 18% многоквартирных домов. Как правило, это дома, которые построены после 2000-х годов либо раньше, но не нуждающиеся в капремонте, что позволяет жителям постепенно собирать средства на ремонт. Они сами определяют сроки ремонта дома и очередность выполнения работ, по мере накопления средств на спецсчете. В некоторых случаев это удобно: если квартир в доме много, то нужную сумму удастся собрать относительно быстро, а значит, не придется ждать, когда подойдет очередь на ремонт. Хочу отметить дисциплинированность туляков по оплате взносов на капремонт. С 2019 года в Тульской области ниже 97% сбор средств не опускается. По ЦФО этот показатель находится на уровне 94%.

В нашем регионе программа по капитальному ремонту домов реализуется девятый год.

В нашем регионе программа по капитальному ремонту домов реализуется девятый год.

- На основании чего формируется очередь на капитальный ремонт?

- На сегодня в Тульской области различные работы выполнены в 53% МКД. С самого начала планы по ремонту разбивались на трехлетние периоды. Определение сроков ремонта в конкретном доме составляется на основании данных о степени износа конструктивных элементов, о ремонтах, проводившихся или не проводившихся ранее, исходя из материалов, из которых выполнены инженерные сети дома. Для каждого вида материалов определен нормативный срок эксплуатации.

- Есть ли смысл рассчитывать на капремонт ранее установленного срока?

- Итоговая программа ремонта на следующий год формируется на основании предложений органов местного самоуправления и актуализированных данных о состоянии жилого фонда. Объемы работ планируются, исходя из принципа финансовой устойчивости программы, а именно средств, которые соберет региональный оператор в виде взносов на капремонт в календарном году и объеме господдержки, в случае если она предусмотрена.

Чтобы инициировать рассмотрение вопроса о переносе, жителям надо провести собрание и на нем решить, что дому необходим капремонт, определить источник финансирования. В подкрепление протокола нужно приложить заключение строительной экспертизы о том, что сети (или другие конструктивные элементы) нуждаются в капитальной замене. Экспертизу жители заказывают сами. Эти документы направляются в орган местного самоуправления: в Туле это районные администрации. Все они будут рассмотрены комиссией на основании Положения об установлении порядка, сроков и оснований принятия решения о внесении изменений в региональную программу капремонта общего имущества в МКД. Мы изучаем заключение, доводы, финансовую составляющую, в т. ч. какова собираемость взносов по дому. При необходимости на дом высылается представитель Фонда. Каждый дом, подавший запрос, рассматривают комиссионно.

В 2022 году по программе отремонтировано около 400 домов.

В 2022 году по программе отремонтировано около 400 домов.

- Можно ли быстро заменить лифт, перейдя со спецсчета в «общий котел»?

- Лифт должен отслужить регламентный срок (более 25 лет) и иметь заключение специализированной организации о замене. Программа ремонта на будущий год формируется на основании предложений органов местного самоуправления, поданных до 1 февраля текущего года. То есть при переходе дома со спецсчета в «котел», например, весной-летом 2023-го, он попадет в программу на 2025 год.

Сейчас программа капремонта на 2023 год не включает в себя замену лифтов: последние 117 лифтов, подлежащих замене в домах, формирующих фонд капремонта на счете регионального оператора до 2025 года, обновлены.

Если говорить о домах на спецсчетах, мы провели аналитику и пришли к выводу, что примерно треть домов имеют потенциал для самостоятельной замены лифтов. Но кто будет заказчиком? При выполнении общестроительных работ процесс контролировать сложно, но можно. А когда вопрос встает о лифтах, то для этого необходимы дополнительные знания. Сотрудники Фонда, чтобы контролировать замену лифтового оборудования, проходили соответствующее обучение и получили сертификат.

На сегодня в Тульской области различные работы выполнены в 53% МКД.

На сегодня в Тульской области различные работы выполнены в 53% МКД.

Региональный оператор - Фонд капитального ремонта Тульской области - готов оказывать гражданам всяческую методическую и консультационную помощь, вне зависимости от способа формирования фонда капитального ремонта.

Официальный сайт Фонда капитального ремонта Тульской области - kapremont71.ru

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