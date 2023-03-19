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Здоровье19 марта 2023 10:00

Коронавирус в Тульской области: 35 новых случаев заболевания за последние сутки на 19 марта

Показатель заболеваемости постепенно падает
Источник:kp.ru
Коронавирус в Тульской области: 35 новых случаев заболевания за последние сутки на 19 марта

Коронавирус в Тульской области: 35 новых случаев заболевания за последние сутки на 19 марта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 19 марта, 31 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 185 440 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 0 жителей региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 191 558 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 367 пациентов.

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