Клиника "Мать и дитя": здесь знают всё о беременности и родах

В Туле Клиника "Мать и дитя" открылась осенью 2018 года. На сегодняшний день можно смело утверждать, что многие тульские семьи смогли получить качественную медицинскую помощь у нас и стать счастливыми родителями. Ежегодно мы делаем 500 ЭКО, из которых порядка 2\3 - это циклы в рамках ОМС. - рассказывает главный врач клиники Ангелина Чибисова. Такого процента оказания ЭКО в рамках госгарантий нет больше ни в одной клинике Тульской области.

Уникальность нашего Центра заключается в принципе "одного окна". Мы ведем женщину полностью от начала и до конца. Начинаем с прегравидарной подготовки (комплекс диагностических, профилактических и лечебных мероприятий, направленных на подготовку организма к зачатию, вынашиванию и рождению здорового ребенка). Мы помогаем семейной паре забеременеть, ведем беременность, составляем план родов и контролируем состояние мамы после выписки из роддома.

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Мировая статистика свидетельствует, что и женщины, и мужчины все меньше готовы становиться родителями в молодом возрасте. Специалисты связывают это явление с достижением в современном обществе гендерного равенства, с изменениями в жизненных приоритетах в сторону получения образования, карьеры, с популяризацией идеи о возможности отложить материнство до «подходящего времени».

Сегодня каждая пятая пара в мире сталкивается с проблемами на этапе зачатия. Диагностика причин бесплодия и его преодоление - одно из профильных направлений работы в сети клиник ГК "Мать и дитя" по всей России. Среди пациенток, обращающихся к нам в связи с бесплодием, растет число женщин старше 35 лет. - отмечает Ангелина Чибисова.

Для достижения результата на всем протяжении лечения с семейными парами работает коллектив высококвалифицированный специалистов: врачи-репродуктологи, акушеры-гинекологи, эмбриологи, андрологи, эндокринологи, психологи, медицинские генетики, врачи-диагносты и лаборанты. Среди них два кандидата медицинских наук, в основном наш штат - это специалисты с опытом работы больше 20 лет.

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В Клинике применяются все современные достижения медицинской науки по репродуктивному здоровью. Для повышения эффективности программ вспомогательных репродуктивных технологий в своей работе мы активно используем генетическое тестирование. Процент наступления беременности после таких исследований в нашей клинике составляет 77,7 %.

На этапе диагностики врачи репродуктологи выявляют возможные причины бесплодия и пытаются, по возможности, скорректировать их без применения методов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Если положительный результат не был достигнут, переходят к применению различных методов ВРТ.

На начальном этапе возможно проведение инсеминации. Это методика оплодотворения яйцеклетки путем введения в матку женщины в лабораторных условиях с помощью специального катетера семенной жидкости мужа или донора. Благодаря этому методу вся сперма оказывается в области зева шейки матки, что в несколько раз повышает вероятность зачатия по сравнению с естественным половым актом. Результативность зависит от качества сперматозоидов и здоровья женщины.

При невозможности выполнения инсеминации проводится ЭКО-ICSI.

У нас широко применяются криоконсервация гамет (яйцеклетка и сперматозоид) и эмбрионов, пункция яичек и придатков яичек, предимплантационная генетическая диагностика (PGD) и предимплантационный генетический скрининг (PGS), донорские программы и суррогатное материнство.

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Важно отметить еще одну возможность нашего Центра. Очень часто к нам обращаются пациентки после оперативных вмешательств на яичниках, а также пациентки позднего репродуктивного возраста. Овариальный резерв (количество ооцитов) у таких пациенток невысок. Поясню, что такое ооциты – это клетки женского организма, способствующие реализации репродуктивной функции. Количество ооцитов генетически запрограммированно. Они не могут вырабатываться. С возрастом их количество неуклонно снижается. Так, новорожденная девочка является обладательницей 2 миллионов клеток этого типа, а к первому менструальному циклу в подростковом возрасте в ее организме остается не более 400 000 ооцитов. Получается, что у женщин в репродуктивном возрасте, особенно в позднем, их количество практически минимально, а если учесть еще и нежелание современных девушек беременеть в срок, ситуация выглядит не очень положительно. Но мы нашли решение такой проблемы. У нас есть свой банк доноров ооцитов. Мы работаем только с живыми донорами, это женщины до 35 лет, имеющие детей. Предварительно проводим им тщательную диагностику. Наши будущие родители могут выбрать из каталога доноров максимально похожих на них по цвету кожи, волос, глаз и т.д.

Также у нас налажена тесная взаимосвязь с другими лечебными учреждениями Тулы и Москвы. Мы консультируем наших пациентов с отягощенным анамнезом в областной больнице, горбольнице № 7, Тульском Перинатальном центре и наших московских клиниках. Наши роженицы могут выбрать, где будут рожать - в Туле или в родовспомогательных учреждениях группы компаний «Мать и дитя» в Москве и Санкт-Петербурге.

В нашей Клинике программы ЭКО «не поставлены на конвейер», каждая пара, идущая в программу, получает должное внимание специалистов, ровно столько, сколько необходимо для получения беременности. В «Мать и дитя» можно провести диагностику и лечение причин, вызывающих бесплодие, запланировать, зачать и родить здорового ребенка.

КЛИНИКА "МАТЬ И ДИТЯ"

50 мед организаций, 10 госпиталей, 40 клиник, 27 городов и 25 регионов.

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