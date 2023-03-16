Коронавирус в Тульской области: 56 новых случаев заболевания за последние сутки на 16 марта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 16 марта, 45 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 185 332 человек. При этом госпитализированных в тяжелом состоянии — 7 жителей региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 191 467 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 366 пациентов.