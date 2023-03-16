Эксперты в создании идеального тела в Туле

Рассказываем о современных процедурах, которые поддерживают привлекательность наших роскошных тулячек.

Результаты клиентов клиники действительно поражают — они сияют молодостью и здоровьем. Здесь искусно решают любые проблемы с кожей, избавляют от лишнего веса, отеков, создают стройные тела, рельефные прессы, точеные силуэты и поддерживают привлекательность девушек в любом возрасте. Кажется, в клинике Елены Черных способны остановить время и повернуть его вспять.

Настоящая революция в скульптурировании тела Transform на аппарате Evolve — сенсационная процедура, представленная в клинике Черных.

Процедура Transform на аппарате Evolve обеспечивает совершенный силуэт тела и подтянутую фигуру без изнуряющих нагрузок.

- Корректирует контуры фигуры, делает тело более стройным;

- Прицельно работает на уменьшение жировых отложений;

- Обеспечивает непревзойдённый лифтинг кожи, делает ее подтянутой, упругой и эластичной;

- Укрепляет мышечный каркас (за счет 280 000 cокращений за 30 минут) без дискомфорта и восстановительного периода.

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Залог успеха состоит в регулярности и постоянстве. Невозможно ходить к косметологу раз в полгода и рассчитывать на какое-то волшебство — быстро избавиться от глубоких морщин или похудеть на 5 килограммов за раз. Если вы хотите идеальное, ухоженное лицо, стройное тело, упругую кожу – стоит регулярно проходить косметологические процедуры. Тогда результат превзойдет ваши ожидания, а вы будете потрясающе выглядеть долгие годы.

Процедура TRANSFORM – это комплексное, одновременное воздействие на все структуры фигуры:

ДЕРМА – стимулирование выработки нового коллагена и эластина для улучшения качества кожи;

ПЖК (подкожно-жировая клетчатка) – локально уменьшение объемов тела, уменьшение жировых отложений;

МЫШЦЫ – стимулирование мышечных волокон, для увеличения мышечного каркаса, силового потенциала.

Процедура TRANSFORM – энергия биполярного радиочастотного воздействия (RF) для глубокого нагрева кожной и жировой ткани, а также альтернативная электрическая стимуляция мышц (EMS) обеспечивают синергетическую многослойную проработку, которая дает стабильный прогнозируемый результаты.

6 универсальных аппликаторов доставляют электрический импульс для стимулирования мышц и радиочастотную энергию для улучшения качества кожи. C помощью радиочастотной энергии поверхностные и глубокие коллагеновые волокна прогреваются до 40-43°C, а функция А.С.Е. «Продление» позволяет воздействовать на жировую ткань.

Электро-мышечная стимуляция оптимизирует клеточный метаболизм. Происходит регенерация мышечных волокон: 280 000 сокращений за 30 минут. Попробуйте невероятно интенсивную тренировку в вашей жизни!

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