Тулякам рассказали, как лечить глаза во сне

В некоторых случаях пациентам показано носить жесткие ночные линзы. Они хорошо держат форму в процессе эксплуатации, что повышает эффективность лечения кератоконуса и прочих заболеваний. Наш эксперт – главный врач Центра здорового зрения Олеся Евгеньевна Кукушкина.

главный врач Центра здорового зрения Олеся Евгеньевна Кукушкина

Что такое ночная или ортокератологическая линза?

Ночная линза — это жесткая газопроницаемая линза с возможностью запрограммированного изменения строения роговицы глаза. Также эти линзы называют ортокератологическими, то есть выпрямляющими роговицу. Линза сделана из газопроницаемого материала и не вызывает кислородного голодания, а значит совершенно безопасна. Результат может наступить сразу, после первой ночи, если есть небольшие оптические нарушения, то идеальное зрение возможно на следующее утро. Если изменения оптики существенные, результат будет нарастать постепенно и будет зависеть от рефракции и времени воздействия, а также свойств роговицы. Чем дольше воздействие, тем лучше результат.

Как работает ночная линза?

Линза обязательно должна полностью соответствовать форме роговицы, быть с ней сопоставима. Тогда между задней поверхностью линзы и передней поверхностью роговицы присутствует тонкий слой слезы. Роговица изменит форму и будет преломлять лучи иначе, сосредотачивая их на сетчатке глаза и обеспечивая идеальное зрение. Воздействию подвергается только передняя поверхность роговицы, внутренние слои остаются нетронутыми. Результат сохраняется на весь день, иногда дольше.

Остановить близорукость

Очень долгое время врачи офтальмологи подбирали очки маленьким пациентам чуть слабее, так как считали, что это поможет глазу напрягаться меньше и остановит прогрессирование близорукости. Все дело в том, что глаз близорукого человека распределяет свет неправильно. Лучи фокусируются на сетчатке только в центральной части, а на периферии фокус уходит за пределы глаза. Ночная линза изменяет поверхность глаза на периферии, заставляя лучи фокусироваться внутри глаза. В этом случае сетчатке нечего догонять и рост глаза тормозится. Использование ночных линз в лечении близорукости рекомендовано федеральными клиническими рекомендациями и относиться к методам доказательной медицины. Ночные линзы рекомендованы к использованию у детей старше шести лет.

Кому подходит Ок-терапия?

ОК-терапия применяется для коррекции близорукости, дальнозоркости, астигматизма, а также при сочетании этих нарушений рефракции. В отличие от других методов коррекции, таких как лазерная хирургия, ОК-терапия подходит детям с шести лет и взрослым любого возраста. А при прогрессировании близорукости у ребенка, данный метод будет оказывать лечебный эффект и тормозить прогрессирование близорукости.

Преимущества ночных линз

- Безвредность метода доказана на практике и подтверждена соответствующими сертификатами. Метод ортокератологии (ОК-терапии) успешно применяется в России более 15 лет, а во всем мире – уже более 20.

- Результативность. Острота зрения значительно повышается, а у детей – замедляется развитие близорукости. В результате терапии ОК – линзами близорукость корректируется до 6-7 диоптрий, дальнозоркость до 4 диоптрий.

- Комфорт. ОК-терапия не вызывает никаких неприятных ощущений.

- Полная обратимость. Через месяц после прекращения использования ОК-линз происходит полное восстановление первоначальной структуры роговицы.

- Профилактика. Большим преимуществом ОК-терапии является замедление роста близорукости у детей и подростков. Близорукость – это не состояние, это заболевание, опасное своими отдаленными последствиями и осложнениями. ОК-терапия является оптимальным методом для коррекции зрения у детей и подростков: дает им свободу движений и играет профилактическую роль.

- Свобода. Ортокератология — единственный метод, который позволяет иметь хорошее зрение без очков, контактных линз и рефракционных операций. Это оптимальный выбор для людей, которые нуждаются в свободе движений. Свобода от очков, свобода от контактных линз, свобода в выборе профессии.

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