«Smile SPA» - стоматология, которая дарит голливудские улыбки

Стоматологическая клиника «Smile SPA» заслуженно пользуется успехом у своих пациентов, ведь в ее штате - лучшие специалисты всех направлений, работающие на передовом инновационном оборудовании с применением дорогостоящих качественных материалов. А главное - индивидуальный подход к лечению и широкий спектр услуг. В стоматологи «Smile SPA» помогут каждому при лечении зубов любой сложности.

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В постоянном развитии

Первая клиника «Smile SPA» открылась в Туле еще в 2014 году. С тех пор ее филиалы появились также в подмосковном Одинцово и в самой Москве. Преимущество «Smile SPA» - инновации, которые здесь внедряются по сути с самого «передового края» стоматологии.

- Так, квалификация нейромышечных специалистов клиники «Smile SPA» - а это одно из передовых направлений в современной стоматологии - позволяет удовлетворить любые пожелания пациента в плане эстетики улыбки, даже в самых сложных случаях. И даже отсутствие зубов не будет препятствием, ведь наши доктора работают и в области имплантации, и с костной пластикой, - говорит основатель и руководитель клиники, врач стоматолог-ортопед, ведущий стоматолог MICCMO Михаил Арзуманян. - Нам удалось собрать по-настоящему крутую команду профессионалов. Более того, доктора наших клиник – наши же бывшие ассистенты, которых мы «вырастили», которые прекрасно знают все наше оборудование. Но не только! Поскольку стоматология — активно развивающееся направление медицины, сотрудники не перестают совершенствоваться, отправляются на курсы повышения квалификации, внимательно следят за нововведениями и быстро внедряют их в свою деятельность.

Новые помещения — новые возможности

За восемь лет клиника не только выросла в целую сеть. Не так давно «Smile SPA» переехала в новое здание в центре Тулы - большой двухэтажный стоматологический центр, который подчеркивает фирменный стиль: дизайнерские интерьеры, высокотехнологичное, бесшумное оборудование и мировые стандарты оказания услуг.

В нем появилось отделение анестезиологии и реанимации, что позволило проводить самые сложные хирургические операции.

- Теперь мы можем лечить пациентов под седацией и наркозом, чтобы им было максимально комфортно, - рассказывает Михаил Арзуманян. - Отдельно стоящее здание позволило нам разместить полноценный томограф, запрещенный к использованию в жилых домах. Мы сделали кабинеты более светлыми, просторными и удобными для врачей и ассистентов. Ну, и, конечно, теперь мы можем принимать больше пациентов.

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На вооружении — последние технические новинки

Список стоматологических услуг клиники «Smile SPA» весьма широк. Здесь и неотложная помощь, и визуальный осмотр, и полная диагностика зубочелюстной системы, и лечение десен, протезирование и микропротезирование, имплантация, костная пластика, мягкотканная пластика, коррекция прикуса, установка брекетов, виниров, а также очистка зубов от твердого налета и зубного камня, профессиональная гигиена полости рта, отбеливание зубов по различным технологиям.

Клиника «Smile SPA» в Туле имеет в своем распоряжении передовое оборудование зарубежного производства - качественные бормашины, ультразвуковые, лазерные приборы и дентальные микроскопы, позволяющие проделывать поистине ювелирную работу.

Найти подход к каждому

- Мы стараемся, чтобы каждый наш пациент чувствовал себя комфортно и не ассоциировал стоматологию с болью и страхом. Клиники «Smile SPA» - это красивые интерьеры, квалифицированный персонал и кабинеты, оборудованные по самым современным стандартам. - утверждает Михаил Арзуманян. - Даже сами стоматологические кресла тоже доработаны таким образом, чтобы клиенту было удобно в нем находиться, а врач имел полный доступ к «операционному полю».

Комфортно расположившись на приеме, пациент буквально ощущает себя посетителем SPA-салона, а не обычной стоматологии, ведь все процедуры абсолютно комфортны. Отсюда и название клиники.

Кроме того, стоматологи «Smile SPA» разрабатывают для каждого клиента индивидуальный план лечения, чтобы привести в полный порядок всю зубочелюстную систему. При первом посещении специалист проводит визуальный осмотр, назначает необходимые диагностические мероприятия, к примеру, рентгенографию или компьютерную томографию. Учитываются все пожелания, порядок лечения разных зубов, используемые материалы, инновационные технологии и многое другое.

После такого комплексного лечения останется лишь один раз в полгода приходить на осмотр для повторного осмотра и консультации.

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С заботой о детях

Отдельное направление — детская стоматология. К юным пациентам в «Smile Spa» относятся особенно трепетно. В детских кабинетах атмосфера совсем не как в стоматологии: есть антистрессовые подушки и игрушки, на стенах — красивые картинки. Прием врача продуман до мелочей: во время лечения юным пациентам показывают мультфильмы, а после процедуры каждый ребенок получает киндер-сюрприз, воздушный шарик и диплом.

Лечат зубы в «Smile SPA» и те дети, которых раньше очень пугали стоматологи, потому что они теперь знают, как это легко и весело. Врачи дружат со всеми своими юными пациентами, а те безбоязненно приходят на прием.

Тула, ул. Лейтейзена, 78.

smilespa.ru

Тел. +7 (4872) 70-45-34.

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