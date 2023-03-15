Первый в Туле Центр Здорового Зрения расширяет возможности

Первый в Туле Центр здорового зрения открылся три года назад на ул. Советской, 8. Формат центра стал настолько успешным и удобным для посетителей, что теперь их в пряничной столице целых два! На пр.Ленина, 83б свои двери распахнуло новое пространство. Секрет популярности Центров— в современном подходе к контролю близорукости. Здесь вам не просто подберут очки, а сделают все, чтобы сохранить остроту зрения. Этот удивительный проект можно сравнить с многофункциональным центром: здесь есть все услуги, связанные с медицинской коррекцией зрения, причем многие из них уникальны для нашего региона, а также товары оптики ведущей тульской сети «СПАР-Оптика». В Центре помогут сохранить здоровье глаз вам и вашим детям на долгие годы.

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Тандем врачей

Уникальность Центра здорового зрения заключается еще и в том, что здесь в единой связке ежедневно работают сразу оптометрист и офтальмолог. Оптометрист при подборе очков или контактных линз проводит диагностику глаз пациента, и если в ходе обследования его что-то насторожит – он сразу направит к врачу-офтальмологу, который тоже работает в центре. Это позволяет решить очень важную задачу – вовремя заметить проблему, заняться лечением глаз или профилактикой ухудшения зрения.

В Центре здорового зрения работает редкий для Тулы специалист – косолог, который занимается коррекцией косоглазия у взрослых. А для детей с такой проблемой в Центре есть специальный аппарат для тренировки мышц глаза, которые держат его в правильном положении.

В Центре работает кабинет детского аппаратного лечения с оборудованием для лечения косоглазия, амблиопии и других патологий зрения.

Во многих случаях вовремя начатое аппаратное лечение помогает значительно улучшить зрение ребенка и даже снять очки.

Одна из услуг центра – послеоперационная реабилитация для пациентов, которые прошли замену хрусталика в другом городе или стране. В Центре здорового зрения им назначают необходимое лечение и подбирают новые очки.

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Контроль миопии

Контроль миопии – одна из наших главных задач, – говорит врач-офтальмолог Олеся Кукушкина. – И первое, что офтальмолог может сделать вместе с родителями любого ребенка, – заподозрить вероятность близорукости и всеми возможными способами ее предупредить. Миопия – не досадное неудобство в виде очков или линз, это серьезное заболевание, которое может привести к слепоте. Поэтому, если родители близоруки, ребенка нужно обязательно и регулярно показывать врачу-офтальмологу. Профилактика и контроль миопии позволят сохранить зрение ребенка, укрепить мышцы его глаз, вовремя скорректировать зрение правильно подобранными очками.

Зрение ребенка нужно проверять регулярно, и сейчас, когда дети очень много времени проводят с гаджетами, стандартного графика (в 1 и 3 месяца, в 1, 3 года, 7, 10 и 14 лет) недостаточно! Рекомендую приходить на дополнительные осмотры перед началом учебного года. Особенно важно сделать это сейчас, после карантина, когда дети учились онлайн и нагрузка на глаза была выше разумной. Это могло негативно повлиять на детское зрение, что я уже отмечаю по моим юным пациентам. Чтобы не пропустить начало миопии и вовремя помочь ребенку, проверьте его зрение!

Прием врача-офтальмолога ведется по предварительной записи.

Ночные линзы

Сеть «СПАР-Оптика» одной из первых в Туле начала развивать такое направление, как ночные или ортокератологические линзы. Это особый тип контактных линз, которые пациент с близорукостью надевает только на ночь, они меняют форму роговицы, и днем человек отлично видит без очков или мягких контактных линз. Эффект накопительный: если в начале коррекции острота зрения сохраняется в течение дня, то со временем этот интервал увеличивается до 5-7 дней.

Новое предложение от Центра здорового зрения – кастомизированные ночные линзы. В отличие от стандартных они изготовлены точно по форме роговицы пациента, с учетом ее неровностей и других особенностей строения.

Такая линза идеально прилегает к роговице, эффективнее воздействует на ее форму и обеспечивает большую остроту зрения.

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Огромная коллекция оправ

Центр здорового зрения не только по площади, но и по ассортименту – один из самых крупных в Туле. Здесь представлено более 3500 моделей оправ, от простых и недорогих до последних коллекций мировых брендов. Несколько витрин посвящено детским и подростковым коллекциям – такие стильные очки ребенок будет носить с гордостью.

В Центре здорового зрения также представлен впечатляющий ассортимент солнцезащитных очков, потому что они – не только стильный аксессуар, но и необходимая защита для глаз от яркого солнца. На выбор покупателей – более 1000 моделей, включая такие бренды, как Ray-Ban, Adidas, Vogue, Guess, Polaroid и др.

Очки изготавливаются в собственной мастерской, где работают профессионалы европейского уровня. Готовые очки можно получить в короткие сроки: модели с простыми линзами изготавливаются всего за час, со сложными – за 2-3 дня.

Тест-драйв линз нового поколения

В Центре здорового зрения можно опробовать японские линзы в специальной демонстрационной зоне (кстати, по всей России таких демо-зон – по пальцам пересчитать).

Здесь созданы различные условия, в которых мы находимся в течение дня в офисе и дома, и есть возможность увидеть, насколько комфортно в очках с линзами Nikon работать за компьютером и ехать за рулем, читать книгу и готовить на кухне – то есть использовать их для хорошего зрения на различных дистанциях.

Центр здорового зрения:

Тула, ул. Советская, 8.

Телефон +7(4872) 770-220

Тула, Проспект Ленина, д. 83б

Телефон +7(4872)770-330

Сайт: czz-clinic.ru,sparoptika.ru

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