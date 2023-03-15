«Легкий шаг» - верный путь к здоровью туляков

Суставы - это сложная конструкция. Вместе с позвоночником они составляют фундамент здоровья человека в целом. Для их полноценного функционирования необходимо соблюдение основ здорового образа жизни, правильное питание и физическая активность.

Традиционные методики лечения опорно-двигательного аппарата в современных поликлиниках предлагают очень скудный и малоэффективный набор процедур: либо медикаментозный способ лечения (в основном, обезболивание), либо операционное вмешательство.

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В санатории «Строитель» разработана и пользуется заслуженным успехом уникальная программа лечение опорно-двигательного аппарата «Легкий шаг».

Программа помогает:

- Избавиться от боли или уменьшить ее проявление при помощи аппаратной физиотерапии и лечебных грязей;

- Улучшить или восстановить двигательную активность за счет процедур и правильной физической активности;

- Снять зажимы. Массаж и мануальная терапия расслабят мышцы, снимут напряжение, спазмы и усталость;

- Сделать жизнь ярче. Благодаря программе, уменьшится дискомфорт от движения и повысится качество жизни.

Кому подходит:

- Заболевания суставов: остеоартроз, артриты, артрозы;

- Заболевания позвоночника: спондилопатии, остеохондроз, дорсопатии, грыжия после травм и операций.

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Программа «Легкий шаг»

В санатории используются различные массажи, апитерапия, радонолечение, вытяжение позвоночника и физиопроцедуры на специальных аппаратах. Здесь работают над проблемой комплексно.

Например, в программе применяется аппарат «Амплипульс». Это лечение синусоидальными модулированными токами для достижения обезболивающего, трофического противоотечного и противовоспалительного действия. Раздражение током вегетативных образований усиливает кровоток, стимулирует функцию симпато-адреналовой системы и обменных процессов, улучшает проницаемость и повышает защитные свойства тканей.

Магнитотерапия способствует расширению сосудов в зоне воздействия, уменьшает вязкость крови, тем самым обеспечивается улучшение газообмена и питания в поврежденных тканях. Оказывает противовоспалительное, болеутоляющее и противоотечное действие.

Аппарат ультразвуковой терапии «УЗТ» значительно повышает лимфо- и кровообращение в тканях, усиливает процессы регенерации, рассасывает отеки, инфильтраты, эксудаты, кровоизлияния. При введении с помощью ультразвука лекарственного вещества достигается больший обезболивающий и противовоспалительный эффект.

Кроме того, в программу входит грязелечение. В санатории используют грязи с Сакского озера. Закупаются они непосредственно в месторождении. Все приходит в естественном виде. Поставщики научились её вакуумировать.

Также используется водолечение. Оно основано на сочетании раздражающего термического, химического и механического факторов. В результате улучшается крово- и лимфообращение в тканях, усиливается их трофика, снижается мышечный тонус, уменьшается боль, создаются благоприятные условия для восстановления функции суставов. Под влиянием термического раздражения в организме усиливаются обменные процессы, увеличивается скорость течения биохимических реакций и микроциркуляции в тканях.

Занятия лечебной физкультурой под руководством квалифицированного тренера способны решить до 95% проблем с опорно-двигательным аппаратом. Специальный комплекс упражнений поможет улучшить двигательную активность, а иногда даже справиться с болезнью. И конечно же знаменитая скандинавская ходьба - один из вариантов адаптационной медицины. Этот вид фитнеса подходит всем возрастам и практически не имеет противопоказаний. Для многих людей – это единственная возможность заниматься спортом, почувствовать радость движения. А занятия в группе поднимают настроение и жизненный тонус.

Курс программы «Легкий шаг» составляет не менее 14 дней. «Легкий шаг» не только снимает боль, но и помогает вылечить заболевания опорно-двигательного аппарата.

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