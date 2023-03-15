Стоматологи, которых советуют в Тульском регионе

В области открываются новые Центры детской стоматологии и школьные стоматологические кабинеты

Сегодня герои рубрики - врачи-стоматологи, которые ежедневно заботятся о здоровье зубов маленьких пациентов.

Анна Грицаюк

Заведующая филиалом №8 в г. Новомосковск ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» Анна Грицаюк:

- В структуре нашего филиала есть Центр детской стоматологии Новомосковска, который предоставляет помощь всем детям, независимо от места жительства. Для получения бесплатного лечения в рамках программы Госгарантий необходимо наличие полиса ОМС.

Мы понимаем, как важно приучить малыша с детства заботиться о здоровье зубов и в этом вопросе нет мелочей. Первый шаг – это сделать сам визит к врачу интересным и ожидаемым для ребенка. Например, у нас в Центре оригинальное оформление интерьера, есть игровая зона, большой мультимедийный сенсорный планшетный компьютер. На приеме, что психологически важно для малыша, всегда может присутствовать кто-то из родителей.

Инновации в деле

Оснащение Центра уникально для города – в одном месте можно получить комплексную стоматологическую помощь с консультацией специалистов, а также плановую терапевтическую, хирургическую и ортодонтическую помощь. В случае возникновения острой боли, врач окажет неотложную стоматологическую помощь без предварительной записи, в день обращения.

В центре оказывается весь комплекс услуг, предусмотренных по программе ОМС, но возможно получить квалифицированную стоматологическую помощь сверх программы Госгарантий на платной основе. Также у нас индивидуальный подход к каждому ребенку, дети все разные и крайне важен психологический аспект нашей работы. Хочу отметить, что особое внимание уделяется детям с особенностями развития и органными патологиями. Только за 2022 год мы провели санацию ротовой полости 42 таким детям. Лечение им проводится под общим обезболиванием и требует от врача особенных профессиональных навыков.

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Каждое рабочее место врача оборудовано современной стоматологической установкой. Они оснащены внутриротовыми камерами. В Центре есть диодный лазер, который применяется в эндодонтии, пародонтологии, хирургической стоматологии. Обнаружить скрытую кариозную полость на зубе поможет Диагнокам. Апекслокаторы для измерения длины корня зуба, эндомотор для механической обработки и расширения каналов зубов, аппараты АФС для проведения аутофлюорисцентной стоматоскопии, лампы светополимерные для постановки пломб, аппарат для определения жизнеспособности пульпы – все это помогает в работе врачей и позволяет получить качественную стоматологическую помощь пациентам. Но есть еще родители, которые считают, что можно не лечить молочные зубы, т.к. они все равно сменятся постоянными зубами. Это является большим заблуждением. Если вовремя не вылечить молочные зубы, то существует большой риск повредить, а в некоторых ситуациях и даже совсем лишиться формирующихся постоянных зубов. Невылеченный зуб является источником хронической инфекции. Если зуб вовремя не вылечить, то это может привести к его раннему удалению. А это уже влечет ряд серьезных нарушений: затруднению прорезывания основного зуба, в подростковом возрасте встанет проблема выравнивания зубов и исправления неправильного прикуса и т.д.

Родителям важно понимать, что первый визит к стоматологу нужно нанести не позже достижения одного года. Затем, если проблем с зубками у крохи нет, посещайте стоматолога дважды в год. Осмотр зубов у ребенка с профилактической целью не вызывает чувства страха и маленький пациент сможет осознать, что бояться ему нечего. А значит, и во взрослой жизни будет ценить свое стоматологическое здоровье. Мы очень рады, что нашли должный отклик у населения, поток детишек большой, за три года работы было принято порядка 50 000 маленьких пациентов. В начале марта этого года было открыто 2-ое отделение Центра детской стоматологии в городе Узловая.

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В школе научат всему

О важности и необходимости профилактики стоматологических заболеваний наслышаны многие. Для того чтобы дети с малых лет учились ухаживать за своими зубами и знали все как сохранить их здоровыми, в Тульском регионе уже несколько лет работает целая программа по открытию школьных стоматологических кабинетов. Так 2 марта по инициативе Губернатора Тульской области Дюмина А. Г. РО партии «Единая Россия», при поддержке Министерства здравоохранения Тульской области, а так, же председателя Тульской областной Думы Воробьева Н.Ю. Тульской областной стоматологической поликлиникой, в рамках реализации акции «Улыбка детства» в Арсеньевской школе был открыт еще один школьный стоматологический кабинет.

Дамир Магамедович Даниялов

Заведующий филиалом № 1 ГУЗ «Тульской областной стоматологической поликлиники» в г. Щекино Дамир Магамедович Даниялов:

- В стоматологическом кабинете учащимся школы будут проводиться плановые профилактические осмотры, обучение гигиене полости рта, профессиональная реминерализирующая терапия, а также лечение неосложненного кариеса. Все мероприятия будут проводиться бесплатно в рамках программы ОМС. Арсеньевская СОШ является единственной школой в рабочем поселке Арсеньево , где обучаются порядка 500 детей, в 17 классах! Поэтому открытие школьного кабинета тут, является крайне необходимым.

Непреложная основа любых профилактических мероприятий - ежедневная гигиена полости рта, правильное и рациональное питание, применение фторидов по назначению. Поэтому хотелось бы дать свои рекомендации по профилактике, по разным возрастным группам у детей.

Уход за полостью рта у новорождённых и детей раннего возраста (до 3-х лет).

Уход за зубами у детей необходимо начинать с прорезывания первого зуба. В раннем возрасте желательно показываться стоматологу раз в год, начиная с появления первых зубов, если врач не назначит иной режим посещений.

Уход за зубами у дошкольников (3-7 лет).

В этом возрасте необходимо помогать ребенку чистить зубы утром и вечером. Нужно контролировать этот процесс, проверяя качество чистки и количество используемой пасты. Для проверки качества чистки можно использовать таблетки или жидкость для определения налета. В дошкольном возрасте рекомендуется посещать стоматолога 2-3 раза в год. В этот же период желательно показаться ортодонту, особенно если вас что-то смущает (ребенок сосет пальцы или язык, неправильно ставит челюсти, зубы растут криво и т.п.).

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Уход за зубами у школьников (8-17 лет).

Дети этого возраста ухаживают за зубами самостоятельно. Хорошо использовать ополаскиватели для полости рта или специальные пенки. В этом возрасте необходимо обращать внимание на состояние десен: важно научить подростка пользоваться зубной нитью, ирригатором и правильной гигиене полости рта, если у ребенка установлены брекеты. Лучше это сделать с помощью специалиста по гигиене. После 12 лет можно выполнять профессиональную чистку зубов. В школьном возрасте желательно показываться стоматологу каждые полгода, если врач не назначит иной режим посещений.