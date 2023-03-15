Лечение диабетической стопы в Туле. Как избежать ампутации?

Одним из самых опасных осложнений сахарного диабета является синдром диабетической стопы (СДС), который может привести к ампутации конечности.

Но внимание к себе и правила ухода, своевременное обращение к специалисту вполне могут спасти от ампутации, считает хирург высшей категории, к.м.н., доцент кафедры хирургических болезней Мединститута ТулГУ, отличник здравоохранения РФ, победитель регионального конкурса 2018 г. «Лучший врач года» в номинации «Хирургия», победитель конкурса 2018 г. «Любимый доктор» Дато Чиглашвили.

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Синдром диабетической стопы - это осложнение сахарного диабета. Из-за хронического повышенного сахара в крови, происходят патологические изменения кровеносных сосудов, нервов, мышц, костной ткани и за счет нарушения кровообращения и чувствительности развиваются трофические язвы , некрозы, патологические переломы и инфекционный процесс в мягких тканях стопы. Часто присоединяется грибковая инфекция, вызывая разрушение ногтевых пластин и поражения кожного покрова, приводящее также к необратимым изменениям на стопе.

Раневые дефекты мягких тканей на нижних конечностях у больных с сахарным диабетом длительное время не заживают. Распространенность хронических ран данной локализации при сахарном диабете составляет от 4 до 15 % .

Длительность не заживления ран обусловлены различными причинами и требует проведения обследования на предмет наличия нарушений углеводного обмена, магистрального артериального кровотока в нижних конечностях и нарушении нервной проводимости.

Проблемы снижения количества высоких ампутаций, степени инвалидизации пациентов с синдромом диабетической стопы являются крайне актуальными, и для их решения во всем мире ведется поиск новых многокомпонентных и многофакторных методов лечения, способных приводить к полному и окончательному заживлению раневого дефекта с полным восстановлением опорной функции конечности.

За счет уменьшения притока артериальной крови, богатой кислородом, к мягким тканям развиваются некрозы, гангрены пальца(ев) стопы. Также нарушение чувствительности приводит к образованию потертостей, мозолей на стопах, после которых развиваются трофические язвы или гнойно-некротические процессы в мягких тканях.

Признаки заболевания, которые могут привести к развитию диабетической стопы: потеря чувствительности стоп, онемение; изменение цвета кожи на стопе, нарушение пигментации; судороги и зябкости стоп; болевой синдром в состоянии покоя; повышенная сухость кожи с отшелушиванием; отеки стоп; форма стопы деформируется, появление незаживающих трещин, мозолей, изменение ногтевых пластин.

Данное осложнение сахарного диабета представляет большую опасность для человека. Народные методы в данном случае не работают и могут осложнить течение и развитие заболевания. Только своевременная и квалифицированная медицинская помощь сможет предупредить и остановить возможные осложнения.

Методы диагностики

Выявить заболевание на ранней стадии, поставить правильный диагноз и назначить эффективное лечение - это и будет залогом будущего выздоровления.

Диабетическая стопа требует комплексного лечения. Для достижения положительного результата привлекаются основные врачи и специалисты сопутствующих направлений: эндокринолог; хирург, сосудистый хирург; ортопед, кардиолог и др.

Наш Центр Подологии Доктора Дато предлагает современные методы диагностики и выявления синдрома диабетической стопы. Все применяемые методики позволяют ставить безошибочный диагноз и проводить качественное лечение:

- Общая диагностика, анализ на содержание гормонов, биохимические анализы (крови, мочи) и другие;

- Исследование биоматериала и выявление патогенных микроорганизмов.

По результатам полученных данных специалист выявит заболевание, определит степень его распространения и назначит необходимое лечение.

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Лечение

Способ и метод лечения диабетической стопы подбирается индивидуально и зависит от состояния пациента и степени развития заболевания. На сегодня применяются две основные методики:

- Консервативное лечение. При данной методике специалист подбирает комплекс медицинских препаратов: противомикробные и противогрибковые средства, препараты, улучшающие кровообращение, нервную проводимость и др;

- Хирургическое лечение. Данный метод применяется в тяжелых случаях заболевания или при отсутствии прогресса консервативного лечения.

В большинстве случаев в условиях центра проводится лечение длительно незаживающих ран, язв различными раневыми покрытиями, пациентам назначаются ортопедические изделия, снижающие нагрузку на стопы при ходьбе.

Профилактика заболевания

Любое заболевание легче предупредить, чем лечить. Для устранения причин развития синдрома диабетической стопы следует соблюдать методы профилактики.

Наши подологи внимательно изучают состояние каждого пациента, собирают анамнез, в случае необходимости совместно с врачом строят план комплекса профилактических мероприятии и проводят подологическую обработку стоп различной сложности (медицинский педикюр).

Необходимо: постоянный контроль показателей глюкозы в крови; регулярный прием препаратов и посещение врача; не допускать повреждения и травм стоп; использовать только качественную и комфортную обувь; соблюдать рекомендованную диету; обеспечить надлежащую гигиену стоп; исключить все вредные привычки.

Контроль состояния здоровья и соблюдение мер профилактики помогут не допустить появление синдрома диабетической стопы и предотвратить возможные осложнения.

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