Весна - время красоты. Какие процедуры помогут тулячкам преобразиться

Топ-3 лучших весенних процедур для волос и кожи лица от Клиники Красоты.

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Кожа как после фотошопа

Если вы хотите решить раз и навсегда любые проблемы с кожей: вылечить акне, избавиться от пигментных пятен, расширенных пор, сосудистых звездочек, убрать даже глубокие морщины, – то это возможно! И для этого нужен всего один аппарат М22 – многофункциональная платформа от первопроходца IPL-технологий американской компании Lumenis. Аппарат M22 способен решить всего за несколько сеансов серьезные эстетические проблемы кожи. Это космический шаттл в области косметологии. Кожа будто отретуширована в фотошопе - только в реальности! Обеспечивает бесследное удаление пигментации, розацеа, купероза, также лечит акне и постакне.

Отдельно хочется отметить Модуль ResurFX™ платформы M22™ – уникальная фракционная неаблятивная шлифовка кожи.

Модуль ResurFX™ с технологией CoolScan™ позволяет контролировать воздействие лазерного луча на кожу, позволяет избегать чрезмерного нагрева. Запатентованная технология сканирования CoolScan, с контактным охлаждением защищает кожу и делает процедуру максимально комфортной. Во время работы аппарата пациент ощущает тепло и легкое покалывание. В отличие от других фракционных методов ResurFX™ требует только одного прохода для достижения нужного эффекта, экономит ваше время и защищает кожу.

Преимущества: неинвазивность, нетравматичность и краткосрочный реабилитационный период, уже после первой процедуры заметно уменьшится глубина морщин и дефекты кожи, а последующие процедуры усилят результат надолго и зафиксируют его в зависимости от возраста и образа жизни.

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RF лифтинг

Вам не нравится состояние кожи? Хотите добиться выраженного антиэйдж-эффекта, но боитесь пластики? У нас есть решение: предлагаем вам сделать процедуру RF на аппарате Infini. Это методика, которая состоит в комбинации радиочастотного и фракционного омоложения дермы. Infini 3d лифтинг – уникальная разработка, вобравшая в себя плюсы самых разных аппаратных и инъекционных способов возвращения молодости. Только методика Infini демонстрирует достоинства: лечебного прокола эпидермиса и радиочастотного термолиза, что по результативности можно сравнить с пластической хирургией или сочетанием лазерных методов коррекции. Конструкция аппарата Infini – микроигольчатая насадка, которая отвечает за лифтинг в глубоких слоях дермы (MFR). Во время процедуры практически не повреждается эпидермис: тысячи микропроколов заживают через несколько минут после процедуры.

Преимущества: быстрота достигаемого результата; минимальный период реабилитации; универсальность методики для лица и тела. Для полноценного омоложения и закрепления результатов желательно пройти 2–3 сеанса. Эффект сохраняется около двух лет, что во многом зависит от индивидуальных особенностей кожи.

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Плазмотерапия PRP

Хотите, чтобы ваша кожа и волосы засияли здоровьем. Вернуть коже: естественный румянец, ровный тон, разгладить морщины, а волосам: блеск, здоровый рост и густоту - всё это возможно благодаря процедуре плазмотерапия. Это современная инъекционная методика омоложения кожи и волос. В ходе задействуется плазма пациента, насыщенная тромбоцитами, которая берется из его же крови. Вводимое вещество исключает риск отторжения препарата, возникновение аллергических реакций или других осложнений. Процедура стимулирует разглаживание мелких морщин, повышает эластичность и тонус кожи, исчезновение пигментных пятен. Это ревитализирующая инъекционная процедура, позволяющая запустить процесс естественного омоложения кожи и улучшить ее качество.

В основе процедуры аутоплазменной терапии лежит запатентованный метод обработки крови, позволяющий выделить из нее тромбоцитарную аутоплазму. Тромбоцитарная аутоплазма — это природный «эликсир молодости», который при введении в кожу нормализует тканевое дыхание, регулирует водный баланс, стимулирует образование коллагена, эластина и межклеточного вещества.

В Клинике используются пробирки PRP, которые позволяют бережно «сконцентрировать» в одном мл плазмы 1 000000 тромбоцитов.

После процедуры активизируется защитная система кожных покровов, запускается ускоренное заживление и восстановление тканей.

Преимущества

Плазмотерапия способствует запуску процессов регенерации в организме с помощью собственных клеток, поэтому процедура не вызывает никаких аллергических реакций и побочных эффектов. Помогает справиться не только с выпадением волос, но и с угревой сыпью, акне и постакне, насыщает кожу влагой, разглаживает неровности, морщинки, борется с пигментацией и даже со сложными заболеваниями, такими, как экзема и псориаз.

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