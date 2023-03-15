Мне назначили «велосипед»! Врач-реабилитолог рассказал тулякам, когда необходима велоэргометрия

Мне назначили «велосипед»!

Что же это значит? Как можно назначить «велосипед»? Разберемся по порядку.

Наш эксперт – врач-анестезиолог – реаниматолог ГУЗ «ТОККД», врач высшей категории Геннадий Зиновьевич Фролов.

Велоэргометрия (ВЭМ) – это электрокардиографическое обследование (ЭКГ) с применением дозированной физической нагрузки. Проще говоря, во время процедуры пациент крутит педали велоэргометра (велотренажера), а в это время регистрируется электрокардиограмма, фиксируются показатели артериального давления и пульса.

ВЭМ выявляет скрытую коронарную недостаточность и нарушения сердечного ритма, которые не всегда возможно определить традиционной кардиограммой.

Наш эксперт – врач-анестезиолог – реаниматолог ГУЗ «ТОККД», врач высшей категории Геннадий Зиновьевич Фролов.

Физическая нагрузка провоцирует подъем артериального давления и учащение пульса, повышает потребность сердца в кислороде и активизирует работу миокарда. Для здорового человека это не критично – кровеносные сосуды расширяются, поставка кислорода к сердечной мышце усиливается. У больных же объема доставляемого кислорода активно работающему сердцу катастрофически мало, в основном из-за атеросклероза (но могут быть и другие, более редкие, причины). Поэтому во время велоэргометрии у больных возникают боли за грудиной, которыми проявляется приступ стенокардии и регистрируются специфические изменения на ЭКГ.

Результат ВЭМ позволяет определить наличие скрытого заболевания, выявить его причины и спланировать схему лечения и/или реабилитации.

Показаниями для велоэргометрии могут быть:

•беспричинные боли в области сердца или характерные для стенокардии приступы, но на ЭКГ покоя изменения не фиксируются;

•отклонения от нормы на ЭКГ без симптоматических проявлений стенокардии;

•нарушения липидного (жирового) обмена, не сопровождающиеся клиникой ИБС (ишемической болезни сердца);

•выявление латентной - скрытой или вялотекущей - коронарной недостаточности;

•определение степени тяжести стенокардии напряжения;

•диагностика нарушений ритма и проводимости при усиленной работе сердца;

•обязательное обследование представителей декретированных групп – лица старше 40 лет, люди, у кого риск развития ИБС достаточно высок;

•контроль эффективности лечения и реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ);

•оценка функционального состояния сердца у профессиональных спортсменов;

•экспертиза трудоспособности больных ССЗ.

Среди множества положительных моментов велоэргометрии (доступность и физиологичность обследования, возможность одновременной записи ЭКГ и неоднократного повтора пробы, точность дозированной мышечной нагрузки) есть один отрицательный фактор – не все могут выполнять физические упражнения в силу определенных причин.

К абсолютным противопоказаниям специалисты относят состояния:

инфаркт миокарда (острый период);

нестабильная стенокардия (впервые возникшая, прогрессирующая);

сердечная недостаточность (тяжелое течение - обычно III-IV функциональные классы);

воспалительные поражения сердца (миокардит, перикардит);

выраженный стеноз аортального клапана;

острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт);

острый тромбофлебит;

аневризма (расширение участка) аорты и/или подозрение на ее расслоение;

почечная/дыхательная недостаточность, инфекции и др. тяжелые заболевания, которые могут отразиться на результате ВЭМ;

тромбоэмболия (закупорка тромбом) легочной артерии;

психические заболевания, наличие которых делает невозможным проведение обследования (человек не осознает, где он находится и что от него требуется);

лихорадка.

Относительные противопоказания – это состояния, течение которых может ухудшиться в результате физического перенапряжения и проводить велоэргометрию нецелесообразно:

умеренно выраженные пороки клапанов сердца;

стойкая гипертензия (повышение АД до 200/100 мм. рт. ст.);

тахиаритмии;

полная блокада левой ножки пучка Гиса по ЭКГ;

высокие степени синоатриальной и атриовентрикулярной блокад сердца;

выраженный атеросклероз нижних конечностей;

выраженный остеоартроз нижних конечностей;

аневризма левого желудочка;

беременность на поздних сроках;

выраженная анемия (пониженный уровень гемоглобина).

Возрастное ограничение – детям до 15 и взрослым после 70 лет нагрузочные тесты не рекомендуются.

В ходе разъяснительной беседы между врачом и пациентом уточняются основные моменты процедуры и обсуждается тактика действий обследуемого.

Накануне и в день процедуры рекомендуется избегать стрессовых ситуаций и не напрягаться физически.

Отказаться от приема лекарственных препаратов, кроме жизненно необходимых, нужно за сутки до обследования.

важно

Некоторые медикаменты нельзя отменять одномоментно. Схему отмены отдельных видов препаратов должен назначить лечащий врач заблаговременно. Не отменяются только сахароснижающие средства и антикоагулянты!

В течение 12 часов до велоэргометрии не желательно курить и употреблять алкоголь и продукты, содержащие кофеин. За 3 часа до процедуры это строго запрещается;

За 12 часов до ВЭМ исключить все непривычные физические нагрузки;

Легкий завтрак за 2 -3 часа до исследования – стакан сока или кефира с кусочком хлеба.

При себе больной должен иметь необходимые медицинские документы (амбулаторная карта или выписка из истории болезни, ответы предыдущих ЭКГ), список принимаемых постоянно лекарственных препаратов, полотенце и спортивный костюм.

На область грудной клетки пациента накладываются электроды для снятия показаний ЭКГ, на плечо – манжета тонометра для измерения артериального давления. До начала процедуры снимаются показания ЭКГ и АД в покое. Затем больному дают минимальную физическую нагрузку (крутить педали велоэргометра), и, постепенно ее, увеличивая каждые 2-3 минуты, фиксируют изменения ЭКГ, давления и пульса. Также обследуемый обязан сообщать врачу обо всех своих ощущениях, даже незначительных.

После остановки велоэргометра еще 5-10 минут врач следит за пульсом и давлением, тем самым оценивая процесс восстановления организма обследуемого после физической нагрузки.

По результатам ВЭМ можно выявить наличие скрытой (без проявления боли) ишемии миокарда, оценить возможность человека работать в условиях повышенных физических или психоэмоциональных нагрузок, а также определить уровень работоспособности пациента, перенесшего обострение ИБС.

Врач-реабилитолог рассказал тулякам, когда необходима велоэргометрия.

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом