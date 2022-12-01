В Арсеньево перезахоронили останки 205 советских солдат

Они были найдены поисковым отрядом «Штурм» в ходе проведения Вахты памяти «Тульский рубеж-2022» на территории Арсеньевского района у деревень Корытинка и Протасово.

Поисковиками установлены имена трех красноармейцев: Кулеватова (Колеватова) Георгия Дмитриевича, Шашлова Константина Ивановича и Рябоконова (Рыбаконова) Андрея Митрофановича. Родственники последнего из них – внук и правнук – сегодня приехали в Арсеньево из Москвы для участия в церемонии перезахоронения.

– В деревне Протасово мы искали захоронения два года, перекопали все что можно, но найти не удалось. Благодаря помощи Николая Юрьевича Воробьева мы получили аэрофотосъемку тех лет, и бойцы были найдены, – рассказал командир поискового отряда «Штурм» Михаил Булдаков.

По его мнению, работы поисковым отрядам хватит еще на десятилетия. «Когда просматриваешь различные документы, то понимаешь, что сделано только примерно 10-20% от общего объема», – отмечает Михаил Булдаков.

На торжественном мероприятии выступил председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев.

– Сейчас, как никогда, мы с вами остро ощущаем и чувствуем всю горечь утраты, ту беду, которую принесла Великая Отечественная война на территорию нашего государства. Ведь и сегодня нашим воинам приходится защищать интересы страны, бороться с нацизмом, который вновь поднял голову, – сказал спикер регионального парламента.

Николай Воробьев отметил, что сегодняшнее захоронение, проходит накануне Дня Неизвестного Солдата. Это дата напоминает обо всех героях, кто не вернулся с войны и чье имя не установлено.

– От имени Губернатора Тульской области, депутатов областной Думы и всех граждан хочу выразить слова признательности и благодарности нашим поисковикам, которые, не считаясь с личным временем, несмотря на погодные условия, трудности и сложности ежегодно выходят на вахты. И поднимают из могил, окопов, воронок, блиндажей останки наших солдат. Ребята, вы делаете неоценимую работу, спасибо вам огромное! А павшим героям – вечная память!

На церемонии также выступил внук красноармейца Андрея Митрофановича Рябоконова Михаил Клеванцев.

– Хочу от семьи Андрея Митрофановича выразить огромную благодарность поисковому отряду «Штурм» в лице Михаила Булдакова, а также правительству Тульской области, Губернатору. Ту работу, которую проводит отряд, сложно переоценить. Это – очень достойный труд. Андрей Митрофанович вместе со своими тремя братьями не пришел с войны. Больше 15 лет их ждали мать и отец. Они ценой своей жизни встали на защиту нашей Родины. Никто не забыт, ничто не забыто! – сказал он.

В память о героях была объявлена Минута молчания и прозвучали ружейные выстрелы. К месту захоронения легли живые цветы.