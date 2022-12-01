Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»)

Экосистема Свое: от фермерского молока до льготного кредита

Слово экосистема пришло в нашу повседневную жизнь из биологии. Экосистема в бизнесе – это комплекс сервисов и услуг, объединенных на одной платформе. В центре этой системы – клиент с его повседневными задачами, нуждами, потребностями, которые он может решить по принципу «одного окна». Сейчас аграрии Тульской области активно пользуются экосистемой Россельхозбанка Свое. Мы узнали у директора Тульского регионального филиала Россельхозбанка о возможностях экосистемы, чем она полезна всем, кто как-то связан с сельским хозяйством, и чем она может быть интересна каждому из нас.

директора Тульского регионального филиала Россельхозбанка

Сергей Юрьевич, многие уже знают об экосистеме Свое от Россельхозбанка, Расскажите еще раз, что это такое, для кого Россельхозбанк ее разработал, как пользоваться ее возможностями?

- Россельхозбанк разработал цифровую экосистему Свое в поддержку сельхозпроизводителям, она помогает эффективно вести бизнес в сфере АПК и объединяет товары, услуги и современные цифровые сервисы. Сразу отмечу, что экосистема может быть полезна как жителю села, так и горожанину, как предпринимателю, так и частному лицу. Но, конечно, прежде всего, Свое – это целый комплекс сервисов, объединенных вокруг сельских предпринимателей и жителей сельской местности. Обратившись к экосистеме, можно закрыть любой вопрос – от покупки жилья на селе до поиска услуг грузчиков, от консультации ветеринара до подбора программы льготного кредитования и поиска поставщиков оборудования по всей России. Экосистема состоит из разных платформ: b2b-маркетплейса Свое Фермерство, сервисов для реализации продукции Свое Родное и агротуров Свое За городом, площадки для подбора кадров и поиска информации о профессиях в АПК «Я в агро», а также систем Свое Жилье и Свое Село, где можно подобрать подходящий участок для строительства дома и подать заявку на ипотечный кредит.

- Расскажите чуть подробнее об этих платформах.

Конечно. Прежде всего стоит отметить Свое Фермерство, на этой платформе проходит регистрация пользователей. Регистрация абсолютно бесплатна. После нее вы можете предлагать свои услуги и подбирать партнеров со всей России, пользоваться цифровыми сервисами, разработанными для сельского хозяйства, например, «Агроном онлайн» или «Ветеринар онлайн». На платформе доступен маркетплейс для фермеров, где есть каталоги средств защиты растений, удобрений и сельхозтехники, в том числе с возможностью приобретения на вторичном рынке. Кроме того, после регистрации на площадке Свое Фермерство производители могут продавать свою продукцию через маркетплейс Свое Родное.

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»)

- Свое Родное – это по сути онлайн-витрина фермерских товаров?

Совершенно верно. Сервис Свое Родное заслуживает отдельного упоминания и пользуется большой популярностью по всей России. Маркетплейс доступен и как интернет-платформа, и как мобильное приложение – Свое Родное вы можете установить у себя на телефоне. По сути это интернет-магазин, который объединяет фермеров со всей России. Просто нажав пару кнопок в телефоне любой их нас может обеспечить свой стол свежими и натуральными фермерским продуктами. На нашем маркетплейсе Свое Родное товары продаются напрямую от фермеров, и за счет того, что производители регистрируются на платформе и размещают здесь свою продукцию совершенно бесплатно, продукт можно приобрести без торговой наценки.

- Знаем, что Россельхозбанк большое внимание уделяет занятости в АПК. Для повышения квалификации реализуются проекты «Школа фермера», «Агролидеры». Есть ли сервисы, направленные на развитие кадрового потенциала?

Конечно, за это отвечает сервис «Я в агро». Предприятия здесь размещают вакансии, подбирают сотрудников, размещают информацию о стажировках, направляют своих работников на повышение квалификации. Ну а те, кто заинтересован в поиске работы в агропромышленном комплексе, повышении квалификации могут найти интересного работодателя и повысить компетенции с помощью учебных программ.

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»)

- Сейчас многие интересуются переездом на село. Как цифровые площадки могут в этом помочь?

На нашей платформе Свое Жилье можно подобрать оптимальную ипотечную программу, а сервис Свое Село поможет найти участок для дома, благоустроить его, подобрать проект, нанять грузчиков и бригаду строителей и многое другое.

- В стране набирает популярность внутренний туризм. Слышали, что у вас есть площадка, где можно выбрать для себя такие туры.

- Да, наши фермеры не только производят качественные продукты, но и приглашают к себе в гости. Они открывают свои хозяйства туристам, позволяют ближе познакомиться со всеми нюансами жизни на селе, и это часто становится для туристов незабываемым опытом. Для самих фермерских хозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса это ценные дополнительные возможности для заработка. Агротур из любого региона России можно выбрать и заказать на платформе Свое За городом.

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»)

-Поучается, действительно, экосистема может стать единой точкой входа для получения широкого спектра необходимых услуг для предпринимателей, связанных с сельским хозяйством и тех, кто планирует жить или работать на селе.

Совершенно верно. Добавлю, что в экосистему также внедрены как финансовые сервисы банка, так и партнерские предложения – бухгалтерские, юридические и другие услуги. Они доступны в удобное время и в удобном месте. Мы получаем обратную связь от пользователей и продолжаем развивать экосистему.

Присоединиться к платформе и пользоваться всеми возможностями можно самостоятельно, но если нужны консультации – обращайтесь в ближайший офис Россельхозбанка в Тульской области или в центральный офис Тульского регионального филиала по адресу ул. Тургеневская д. 5.

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»)

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