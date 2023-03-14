"Лазаревская лавка" для Заречья

ПХ "Лазаревское" продолжает расширение собственной торговой сети под брендом "Лазаревская лавка".

На днях открылся очередной магазин в Туле на Октябрьской ул., 95 В, впереди открытие четвертой лавки в Алексине.

"Лазаревская лавка" на Октябрьской улице - уже третий магазин крафтовых деликатесов в Заречье, и туляки смогут убедиться в качестве этой продукции на дегустациях, которые продолжатся весь март. Угощаться приглашают по субботам с 12 до 2 часов дня. Жителям улиц Галкина, Дегтярева и Максимовского, в частности - рукой подать.

...А вот за покупками - с утра до вечера, хотя лучше пораньше: свежая мясная и молочная продукция зачастую расходится уже к обеду.

ООО Племенное хозяйство "Лазаревское" - тульский сельхозпроизводитель полного цикла, полностью контролирующий производство продукции от пашни до прилавка. Корма для животных выращиваются на тульских полях, мясное и молочное производство - тоже организовано на собственных мощностях предприятия. Продаются мясо, колбаса, молоко, творог, кулинария - исключительно в своей торговой сети, чтобы не состязаться в гипермаркетах в ценовых "соревнованиях". Лазаревская колбаса превращается в еще один тульский бренд, наравне с пряником или самоваром, именно благодаря этому. Она не "мясосодержащий продукт", она сделана из мяса.

Именно в "Лазаревских лавках" можно купить творог из молока (даже топленого), сметану из сливок, колбасу из мяса, мясо без антибиотиков, гормонов роста и прочих "инноваций".

В честном продукте не может быть ни сои («растительный белок»), ни «мехобвалки» (обычно куриная кожа и кости с небольшим содержанием птичьего мяса), ни муки. Конечно, соя, мехобвалка, мясо птицы – все это удешевляет продукт. Да, он получается неплохой. Съедобный и с сильным вкусом. Но содержание мяса там до 40%, остальное – соя, мука, манка, все что угодно. И всего этого нет в лазаревской колбасе. В этом и заключается главное отличие продукции «Лазаревского»: ее делают из охлажденного мяса высших сортов и - немного специй. А сама колбаса - продается только в "Лазаревской лавке".

Продукция "Лазаревского" - не "мясосодержащий продукт", она сделана из мяса.

Сеть уже на пятом десятке фирменных магазинов, и каждый месяц открываются новые. В Алексине открытие намечено на 24 марта, новая лавка появится на ул. Чехова, 17А. Там уже работают три магазина, чему очень рады дачники, изобилующие в этом районе. Алексин - место примечательное, популярное у состоятельных отдыхающих, и они тоже распробовали лазаревскую колбасу.

Но для тех, кому ехать в лавку недосуг, или она еще не открыта по соседству, работает интернет-сервис на store.lazarevo.ru - здесь можно заказать весь ассортимент магазина по тем же ценам с доставкой непосредственно с завода. Многие берут кулинарию прямо к ужину, чтобы не готовить после работы. Получается как минимум не хуже.

Поддерживать подобное производство - сама по себе задача непростая, но предприятие постоянно расширяется, и ассортиментом, и технологически. В "Лазаревском" одни из самых высоких зарплат по отрасли в регионе, соцпакеты, корпоративная развозка, а многие сотрудники приводят на работу собственных детей, создавая целые рабочие династии. Тем не менее, новые люди нужны постоянно. Сейчас приглашают трактористов (посевная на носу), животноводов, слесаря КИПиА, электромонтера и специалиста по промышленной безопасности. Наверное, это одно из лучших предложений по нынешним временам: стабильность всегда там, где делают честный продукт.