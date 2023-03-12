13 марта в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Электричество отключат по следующим адресам:

с 9:00 до 17:00 - пр-т Ленина, 20, 28; пер. Центральный, 7, 9; переулок Учётный, 2; ул. М. Горького, 14, 14-а; ул. Курковая, 8, 10, 12; ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.); ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), , 1-а, 4-а, 4-г, 4-д, 6-а, 26, 28, 32, 34, 36, 38; ул. Р. Люксембург, 8-б; ул. 2-я Хомутовка, 2; ул. Томпа, 1; п. Косая Гора: ул. Латинская, 1-12; ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-42 (чётн.); ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.); ул. Металлургов, 54; Рвовский пр-зд; СНТ "Металлург-5";

с 9:30 до 13:30 - ул. Мосина, 8, 10, 31;

с 10:00 до 12:00 - ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 67-73 (нечётн.), 75 (ЭЗУ № 69); ул. Щорса, 33-59 (нечётн.), 40-68 (чётн.);

с 13:30 до 16:00 - ул. Мосина, 8, 8-д, 10; ул. Коминтерна, 75; ул. Ф. Смирнова.