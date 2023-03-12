Коронавирус в Тульской области: 35 новых случая заболевания за последние сутки на 12 марта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 12 марта, 83 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 185 015 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 1 жителя региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 191 283 человека.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 366 пациентов.