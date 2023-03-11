Коронавирус в Тульской области: 43 новых случая заболевания за последние сутки на 11 марта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 11 марта, 87 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 184 932 человека. При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 9 жителей региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 191 248 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 366 пациентов.

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