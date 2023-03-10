«Автор вернул мне любовь к современной русской литературе»

Писатель Александр Лапин.

Новая книга автора масштабной эпопеи «Русский крест», посвящённая истории создания советского ядерного щита, за короткое время успела завоевать широкую аудиторию. Роман «Страсть и бомба Лаврентия Берии» в сегодняшних реалиях чрезвычайно актуален. Но и предыдущие произведения писателя пользуются не меньшей популярностью у читателей.

«Грандиозная работа с архивными документами»

Пользователь nvesnov78, сайт litres.ru:

«В книге Александра Лапина «Страсть и бомба Лаврентия Берии» описаны очень важные события не только для нашей страны, но и для всего мира. Она разделена на три части: «Москва – Тибет. Необычный лама», «Москва – Берлин. Формула победы», «Москва – Семипалатинск. Формула РДС-1», – но период взят относительно короткий, всего несколько лет. Просто именно на эти годы пришлась Вторая мировая война.

У наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии и в мирное время «дел» было невпроворот. Но об этом, то есть о страшной его роли в массовых репрессиях, писатель предпочитает не распространяться. Он ставит перед собой другую задачу: показать масштаб неординарной личности. Мне кажется, ему это удалось.

Проведена грандиозная работа с архивными документами. Поэтому всё, о чём рассказывается в книге, не голословно. Это не художественная выдумка разошедшегося романиста, а реальные исторические факты. Во время войны Берия контролирует массовую эвакуацию советских граждан, участвует в организации обороны Закавказья, занимается переселением народов… Но самое важное, к чему и ведёт Лапин своё повествование, – занимается созданием «реактивного двигателя Сталина» («изделие РДС»), или, проще говоря, первой советской атомной бомбы. Именно это на долгие годы станет гарантом военной безопасности огромной страны.

Конечно, будет здесь и про женщин, про знаменитую любвеобильность наркома. Но и они – лишь средство для пополнения энергии в решении государственных задач. «Страсть и бомба Лаврентия Берии» – книга, заставляющая думать и анализировать.

«Главный герой – как мой папа»

Евгения Вешенская, labirint.ru:

«Книгой «Крымский мост» я заинтересовалась после того, как ее купил мой папа. Когда он прочел, то сказал мне: «Я советский человек, дочка, а там написано про всё, что людям довелось пережить после развала страны». Стало и мне любопытно.

Сначала, честно, пугало, что это большая книжища. Но потом втянулась. Лапин выбрал очень необычную форму, которой современные писатели пользуются редко, – «роман-путешествие», как он сам выразился по поводу своей работы. Но! По-моему, он имел в виду не столько географию, сколько перемещения во времени. Здесь читателя ждут встречи из разных эпох. Будут даже масоны, тамплиеры, спартанцы и «майданцы»…

Вот кто-то подумает: а причём здесь Советский Союз, люди советские? При том, что главный герой Олег Мировой – как раз из этого поколения. Для меня он такой же, как мой папа: умный, смелый, находчивый. Мировой бывший военный, в 90-е его жизнь хорошо покрутила-помотала. И всё будет в этой книге – не только бизнес и разборки, а и любовь, интриги, дружба, религия, размышления о смысле жизни (не занудные). Мне очень понравилось, спасибо писателю».

«Написано мощно, со знанием дела»

Oriontis, сайт bookmix.ru:

«Заканчиваю читать «Книгу живых» Александра Лапина. Особенно благодарен ему за политический детектив-триллер «Суперхан». Написано невероятно мощно, с большим знанием дела. Там основная тема – как меняет людей власть, карьера. Не всегда в лучшую сторону, хотя по-разному бывает.

Но вообще, понравилось всё. И притча «Вирусы» про ковид, и повесть «Роман и Дарья». Романтичное произведение, этакая современная сага о двух влюблённых, которым очень мешает вражда их старших родственников. Вражда застарелая, корни которой уходят аж во времена Гражданской войны 1918 – 1922 годов, когда основная масса наших соотечественников делилась на «красных» и «белых». И вот сегодня разгребать эту архивную историю пришлось юным влюблённым.

Возможно, прозвучит пафосно, зато правда: я благодарен Александру Лапину за то, что он вернул мне любовь к современной русской литературе».

«Зашло» с первых страниц!

Алия Феофилактова, labirint.ru:

«Роман Александра Лапина «Суперхан» показался мне интересным с первых же страниц – «зашло», что называется. Это потом уже я узнала, что он является одной из завершающих частей глобальной саги о жизни целого поколения «бывших советских». А вообще, прекрасно читается как самостоятельное произведение.

Сюжет там вполне динамичный, однако не «клиповый» – есть отличный философский базис. Тема острая и вообще вечная: дружба, испытание властью, жизнь и смерть всегда рядом идут…

Я с удовольствием прочла. Мне очень импонирует главный герой, издатель Александр Дубравин. Мужественный интересный человек. Вообще все персонажи выписаны очень тщательно, видна работа автора. А читается при этом непринуждённо. У вас хороший слог, Александр Алексеевич. Спасибо за ваш труд.

«Каждый найдёт то, что касается его жизни»

Гость, livelib.ru:

«Я люблю читать и, в отличие от многих, не ищу в литературе экшна. Этого добра мне хватает на работе, в полиции. В редкие минуты отдыха хочется почитать что-нибудь глубокомысленное. Поэтому однажды познакомился с творчеством Александра Лапина, с романом «Крымский мост». Не в интернете, а в местной библиотеке: люблю бумажные книги. Судя по формуляру, кстати, читают «Крымский мост» охотно.

Моё мнение такое: это произведение обязательно нужно прочесть. Ведь каждый точно найдёт здесь то, что касается именно его жизни. Я нашёл у себя очень много общего с Олегом, главным героем книги. Мы похожи по характеру и по судьбе. Я тоже в жизни кое-что видел. И хорошее, и плохое, и просто страшное.

То есть получается, что, взяв эту книгу, я всё-таки нарвался на экшн? Так, да не совсем. Лапин вместе с героями много размышляет о смысле жизни, вечных ценностях, о вере в Бога. Мне очень понравился «Крымский мост» – «роман-путешествие», говоря словами самого Александра Лапина. Благодарю автора».

«Спасибо за вдумчивость»

Игорь Велюров, labirint.ru:

«Время жить» – заключительная часть «Русского Креста», монументального цикла произведений, проникнутых глубочайшим, неподдельным патриотизмом. В эпопее, по-моему, шесть частей; читал все, но в разное время, точно уже не помню.

Мне очень понравилось, почти с первых страниц увлёкся. Главный герой Дубравин со своими друзьями Казаковым, Озеровым, Турекуловым – все люди очень своеобразные и разные абсолютно. Благодаря таким интересно прописанным персонажам всё читается легко.

Как и всегда у Александра Лапина, вы найдёте тут для себя и «и жизнь, и слёзы, и любовь», как в одноимённом советском фильме Николая Губенко. Очень увлекательно читать, как герои, поставленные в непростые жизненные обстоятельства, выходят из этих перипетий. И порой даже с собой сопоставляешь. Спасибо автору за вдумчивость».