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Происшествия10 марта 2023 11:23

В Туле Следственный комитет проводит проверку обстоятельств гибели заболевшей шестилетней девочки

Девочка, по предварительным данным, заразилась инфекцией
Игорь КОПЫТОВ
В Туле Следственный комитет проводит проверку обстоятельств гибели заболевшей шестилетней девочки

В Туле Следственный комитет проводит проверку обстоятельств гибели заболевшей шестилетней девочки

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

6-летняя девочка, проживавшая в микрорайоне Левобережный, скончалась в медучреждении, куда ее доставили после того, как у нее поднялась высокая температура. В региональном управлении Следственного комитета, запущена проверка по данному факту.

«Следователи СУ СК России по Тульской области устанавливают все обстоятельства произошедшего», - отметили в ведомстве.

Ранее свою проверку начал минздрав Тульской области, к которой в качестве экспертов подключены областные врачи.

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