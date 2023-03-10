В Туле Следственный комитет проводит проверку обстоятельств гибели заболевшей шестилетней девочки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

6-летняя девочка, проживавшая в микрорайоне Левобережный, скончалась в медучреждении, куда ее доставили после того, как у нее поднялась высокая температура. В региональном управлении Следственного комитета, запущена проверка по данному факту.

«Следователи СУ СК России по Тульской области устанавливают все обстоятельства произошедшего», - отметили в ведомстве.

Ранее свою проверку начал минздрав Тульской области, к которой в качестве экспертов подключены областные врачи.