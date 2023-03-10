В Туле минздрав проводит проверку по факту смерти шестилетней девочки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле скончалась 6-летняя девочка. У ребенка поднялась высокая температура, предположительно, из-за инфекционного заболевания. Ее доставили из дома в медицинское учреждение, где она вскоре скончалась.

По данному факту специалисты министерства здравоохранения Тульской области проведут служебную проверку. В частности, дадут оценку качеству оказания медицинской помощи в учреждении.

При этом особо подчеркивается, что каждый случай смертности в регионе тщательно разбирается в медицинских учреждениях в рамках ведомственного контроля на уровне регионального минздрава с привлечением областных врачей-специалистов.

Подробности трагедии уточняются.