Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье10 марта 2023 8:44

Коронавирус в Тульской области: 55 новых случаев заболевания за последние сутки на 10 марта

Показатель заболеваемости идет на спад
Источник:kp.ru
Коронавирус в Тульской области: 55 новых случаев заболевания за последние сутки на 10 марта

Коронавирус в Тульской области: 55 новых случаев заболевания за последние сутки на 10 марта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 10 марта, 90 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 184 845 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 6 жителей региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 191 205 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 366 пациентов.

Коронавирус Covid-19Интересное