Коронавирус в Тульской области: 55 новых случаев заболевания за последние сутки на 10 марта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 10 марта, 90 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 184 845 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 6 жителей региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 191 205 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 366 пациентов.