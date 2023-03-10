Николай Воробьев: Мы надеемся, что предварительное голосование откроет новые имена

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» будет проходить в электронной форме.

Подать заявки на участие в процедуре можно до 27 апреля. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» будет проходить в электронной форме на сайте PG.ER.RU. У каждого кандидата будет личный кабинет, где он сможет размещать свою биографию, новости, фотографии и видео, сообщил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.

Кандидатами могут стать граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, не имеющие гражданства или вида на жительство иного государства, судимости, не состоящие в других партиях.

Кроме этого, «Единая Россия» запустила кадровый проект «ПолитСтарт». В этом году он пройдёт в 38 субъектах и затронет 43 выборные кампании различного уровня – в том числе в новых регионах.

Участвовать в проекте «Единой России» «ПолитСтарт» смогут кандидаты, которые официально зарегистрированы на предварительном голосовании партии, и политтехнологи, планирующие работать в региональных избирательных штабах. Приём заявок идёт на сайте politstart.er.ru.

- Мы ждём в проекте активных и ярких людей, которые на деле хотят приносить пользу людям. Особое внимание уделим привлечению новых лидеров, которые уже проявили себя в различных сферах, в том числе в зоне СВО или в гуманитарной миссии на Донбассе. Это те, кто в трудное время вместе со страной приближает Победу: участники и ветераны боевых действий, волонтёры, добровольцы-медики, работавшие в новых регионах и госпиталях, ПВР, меценаты и благотворители, системно помогающие нашей Армии и семьям военных, военкоры и журналисты. Партия будет оказывать поддержку всем участникам «ПолитСтарта». Это позволит нам обновить депутатский корпус лидерами, которым доверяют люди, – отметил заместитель руководителя ЦИК «Единой России», директор Высшей партийной школы Роман Романов.

Наставниками проекта «ПолитСтарт» традиционно выступят известные политтехнологи и политконсультанты: Дмитрий Орлов, Евгений Минченко, Алексей Куртов, представители руководства партии, депутаты Госдумы и сенаторы, губернаторы и региональные депутаты.

С апреля для всех участников проекта запланировано онлайн-обучение на сайте Высшей партийной школы по курсу «Политический лидер». После этого для тех, кто победит в предварительном голосовании, – очный образовательный модуль на федеральной площадке ВПШ в Москве.

- В начале этой недели в Тульской области дан старт предварительному партийному голосованию. Оно определит кандидатов от «Единой России» для участия в сентябрьских выборах, – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – С сегодняшнего дня все желающие зарегистрироваться в качестве участников предварительного голосования могут сделать это в электронном виде, на сайте PG.ER.RU. Этап выдвижения – это возможность активным, в том числе и беспартийным людям, заявить о себе, о своих инициативах и планах, которые могут принести пользу землякам. Мы надеемся, что предварительное голосование откроет новые имена, и в этом поможет кадровый проект партии «ПолитСтарт». Цель этого проекта - привлечение, подготовка и сопровождение новых кандидатов от «Единой России». Уверен, в нем примут участие представители «Молодой Гвардии», нашего волонтерского корпуса и других добровольческих, общественных формирований, сотрудничающих с партией.