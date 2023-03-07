Как отметят 8 марта в Туле в 2023 году: собрали самые интересные мероприятия
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
8 марта 2023 года в Туле пройдет Международный женский день. В этот праздник жителей и гостей города ожидает программа мероприятий, которые пройдут на многих общественных площадках.
Пространство «Археология»: Музей – лаборатория
10:30 - Мастер-класс «Куликовское печево. Жаворонки»
Государственный исторический музей
11:00 - программа с мастер-классом «Чёрным по белому: искусство гравюры»
16:00 - программа с мастер-классом «Мода XIX века в нарядах бумажной куклы»
Тульский областной краеведческий музей
12:00 - мастер-класс «Женщина-птица»
Тульский Государственный академический театр драмы имени М. Горького
12:00 - Спектакль «Визит императрицы»
Музейный комплекс «Куликово поле»
12:00 - Тематическая экскурсия "Предметный мир женщины в средние века"
14:00 – Тематическая экскурсия «Памятник-колонна Дмитрию Донскому. Новое о прошлом и настоящем»
15:00 – Мастер-класс по традиционной игрушке «Кукла Веснянка»
Тульские парки
14:00 - Праздничный концерт "Для Вас, любимые!"
15:00 — Танцплощадка для отдыхающих
Творческий индустриальный кластер «Октава»
17:00 - праздничный концерт «В роке только девушки»
Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг»
17:00 - Мастер-класс «Подарок маме»
Тульская филармония им. Михайловского
17:00 - спектакль Лебединое озеро
Камерный драматический театр
18:30 - Спектакль «Ветер в тополях»
Городской концертный зал
19:00 - новый танцевальный спектакль «Carmen P.S.» от Ляйсан Утяшевой