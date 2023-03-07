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Общество7 марта 2023 9:40

Как отметят 8 марта в Туле в 2023 году: собрали самые интересные мероприятия

Узнали, куда сходить на 8 марта в Туле в 2023 году и как провести праздник
Источник:kp.ru
Как отметят 8 марта в Туле в 2023 году: собрали самые интересные мероприятия

Как отметят 8 марта в Туле в 2023 году: собрали самые интересные мероприятия

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

8 марта 2023 года в Туле пройдет Международный женский день. В этот праздник жителей и гостей города ожидает программа мероприятий, которые пройдут на многих общественных площадках.

Полная программа мероприятий в Международный женский день:

Пространство «Археология»: Музей – лаборатория

10:30 - Мастер-класс «Куликовское печево. Жаворонки»

Государственный исторический музей

11:00 - программа с мастер-классом «Чёрным по белому: искусство гравюры»

16:00 - программа с мастер-классом «Мода XIX века в нарядах бумажной куклы»

Тульский областной краеведческий музей

12:00 - мастер-класс «Женщина-птица»

Тульский Государственный академический театр драмы имени М. Горького

12:00 - Спектакль «Визит императрицы»

Музейный комплекс «Куликово поле»

12:00 - Тематическая экскурсия "Предметный мир женщины в средние века"

14:00 – Тематическая экскурсия «Памятник-колонна Дмитрию Донскому. Новое о прошлом и настоящем»

15:00 – Мастер-класс по традиционной игрушке «Кукла Веснянка»

Тульские парки

14:00 - Праздничный концерт "Для Вас, любимые!"

15:00 — Танцплощадка для отдыхающих

Творческий индустриальный кластер «Октава»

17:00 - праздничный концерт «В роке только девушки»

Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг»

17:00 - Мастер-класс «Подарок маме»

Тульская филармония им. Михайловского

17:00 - спектакль Лебединое озеро

Камерный драматический театр

18:30 - Спектакль «Ветер в тополях»

Городской концертный зал

19:00 - новый танцевальный спектакль «Carmen P.S.» от Ляйсан Утяшевой

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