Теплая погода не за горами: когда в Тулу придет настоящая весна Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В ближайшие две недели в Тульской области не ожидается теплой погоды, так как синоптики пообещали несколько волн арктического вторжения. В эти дни температура воздуха в дневное и ночное время будет достигать зимних показателей.

В целом март 2023 года будет достаточно холодным. Максимальная температура воздуха придется на 9 число месяца и достигнет отметки в +5°С днем. Также в ближайшие две недели туляков ожидают частые дожди и мокрый снег.

На данный момент в регионе наблюдаются гололедица и сильный ветер. Температура воздуха днем близка к нулю, а ночью опускается до -6°С…...-9°С. Все ближайшие дни нас будет сопровождать высокая влажность воздуха. Остается надеяться, что теплая погода прибудет раньше, чем заявляют синоптики.