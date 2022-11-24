Николай Воробьев встретился с тульскими суворовцами в день рождения великого русского полководца Фото: материалы пресс-служб

Ноябрь – месяц, особенно значимый для ТулСВУ. 24 ноября отмечается день рождения великого полководца, чье имя носит учебное заведение, Александра Суворова, а 7 ноября 1944 года состоялось торжественное открытие суворовского училища в Туле. В 1960-м его, к сожалению, закрыли, но в 2016-м по инициативе Губернатора Тульской области Алексея Дюмина, которую поддержал Президент России Владимир Путин, это учебное заведение вновь приняло в своих стенах сотни мальчишек, мечтающих о профессии «Родину защищать».

Ребята, которые сегодня пришли на встречу с председателем областной Думы Николаем Воробьевым, который также входит в состав попечительского совета училища, учатся на разных курсах, у каждого – свои интересы и увлечения, включая рисование, музыку, танцы, техническое творчество, иностранные языки, историю и многие другие. В училище созданы все условия для того, чтобы курсанты, буквально с первого дня пребывания здесь могли не только успешно постигать разные науки, но и реализовать свои способности и таланты.

Обязательный пункт учебной программы для каждого суворовца – спорт. Есть нормативы, которые должны выполнять все курсанты, но практически для всех здесь спорт еще и одно из любимых увлечений. Можно плавать, заниматься легкой атлетикой, футболом, волейболом, боксом, посещать тренажерный зал и скалодром. Выбор – огромный.

Сегодняшние гости председателя облдумы занимаются борьбой. Как рассказал их тренер Олег Колодкин, многие уже являются чемпионами и призерами всероссийских и международных соревнований по армейскому рукопашному бою и абсолютно реальному бою. Диалог со спикером регионального парламента им особенно интересен. Поскольку Николай Воробьев возглавляет попечительский совет региональной федерации рукопашного боя, а еще Николай Юрьевич закончил военное училище, служил на Дальнем Востоке.

Ребята поинтересовались, почему он в свое время выбрал профессию офицера, как пришел в политику, каким спортом интересуется сейчас. И, конечно, было много вопросов о том, кто в юности служил для него примером.

Николай Юрьевич рассказал, что главным примером и жизненным ориентиром для него самого, его друзей и ровесников были ветераны Великой Отечественной. Профессия офицера была престижной и уважаемой в обществе. Во многом именно поэтому большинство мальчишек из его класса поступили именно в военные учебные заведения.

В своей профессиональной деятельности и, прежде всего, в работе депутата, по словам Николая Воробьева, самым важным он считает возможность помогать людям, особенно тем, кто находится в трудной ситуации, а также нашим пожилым землякам, многодетным семьям.

– Желаю вам правильно избрать свой жизненный путь, путь служения Отечеству. Каким бы ни был ваш выбор, та школа, которую вы проходите в суворовском училище, безусловно, даст вам неоценимый опыт, – сказал, обращаясь к суворовцам, Николай Воробьев. – Уверен, что вы станете не просто надежными защитниками Родины, а достойными гражданами России, будете жить интересами страны и ее будущего.

Он также пожелал ребятам новых спортивных побед и достижений, отметив, что легких побед не бывает.

– Нужно уметь преодолевать трудности, а для этого нужна стойкость, сила духа, умение грамотно ставить перед собой цели и достигать их. И тогда все у вас непременно получится, – сказал Николай Юрьевич.