Николай Воробьев: «Сохраняется социальная направленность бюджета области» Фото: материалы пресс-служб

С основными положениями законопроекта «О внесении изменений в Закон Тульской области «О бюджете Тульской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» депутатов ознакомил министр финансов региона Александр Климов.

Внесение изменений обусловлено необходимостью уточнения основных характеристик бюджета в связи с изменением налоговых и неналоговых доходов бюджета области, поступлений из федерального бюджета и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также перераспределения бюджетных ассигнований между целевыми статьями расходов бюджета.

Доходы бюджета на 2022 год увеличатся на 7,9 млрд. рублей, расходы вырастут на 3,1 млрд. рублей. Сократится дефицит, снизится верхний предел государственного долга области, а также затраты на его обслуживание.

Дополнительные средства, в том числе из федерального бюджета, будут направлены в такие отрасли, как социальная политика, здравоохранение, образование, культура, сельское хозяйство, дорожное строительство, ЖКХ. Почти миллиард рублей добавлено на реализацию госпрограммы улучшения инвестиционного климата Тульской области.

Председатель облдумы Николай Воробьев напомнил, что данное уточнение бюджета – пятое в 2022 году. С момента утверждения существенно изменились как основные его параметры, так и отдельные, важные целевые статьи. Так, объем доходов изначально составлял около 99,96 млрд. рублей. Сегодня – 116, 41 млрд. рублей. Расходы в декабре прошлого года утверждались в объеме 104,92 млрд. рублей. К настоящему времени сумма выросла до 122, 85 млрд. рублей.

– Сохраняется социальная направленность бюджета, – подчеркнул спикер облдумы. – Ряд расходов в этой сфере существенно увеличен. Так, на строительство онкоцентра в 2022 году будет выделено более 3,5 млрд. рублей. На строительство школ – почти 1,9 млрд. рублей, детских садов – 369,6 млн. рублей.

Николай Воробьев также напомнил, что в этом году область приступила к реализации нескольких проектов с использованием федеральных инфраструктурных кредитов. В общей сложности более 2,26 млрд. рублей выделено на проекты на территории особой экономической зоны «Узловая», микрорайона «Красные ворота» и строительство моста через Упу.

Свыше 2,4 млрд. рублей направлено на формирование благоприятной инвестиционной среды, в том числе на строительство объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов.

– Резервный фонд Правительства области увеличился с 903,5 млн. рублей в начале года почти до 5,9 млрд. рублей. Это позволяет оперативно решать многие важнейшие задачи жизнеобеспечения региона, в том числе оказывать адресную поддержку нашим согражданам, – отметил Николай Воробьев.

От имени депутатов председатель регионального парламента поблагодарил Губернатора и Правительство, министерство финансов области за четко организованную работу в сфере финансово-бюджетной политики и заверил, что областная Дума готова оказать всю необходимую поддержку.

Депутаты также приняли в первом чтении проект закона «О бюджете Тульской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Утверждены основные параметры региональной казны на следующие три года.

– В сегодняшних условиях невероятно трудно прогнозировать изменения в экономике региона и в стране, но экономическому блоку Правительства Тульской области это удалось. Да, бюджет получился напряженных, но в целом он сбалансирован, – оценил законопроект заместитель председателя областной Думы Александр Балберов.

Отметим, что бюджет остается социально ориентированным: в 2023 году 67,3 процента всех расходов предназначены для социальных отраслей.