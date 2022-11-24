Минераловозы нового поколения прибывают на предприятие НАК «Азот»

Инновационные вагоны-хопперы, предназначенные для перевозки широкой номенклатуры минеральных удобрений, уже поступают на площадку предприятия НАК «Азот».

Грузовые вагоны модели 19-9549-03 имеют увеличенные межремонтные интервалы до 1 миллиона километров, а использование специального двухкомпонентного покрытия надежно защищает кузов от агрессивного воздействия груза.

Конкурентными преимуществами новых вагонов производства «Тихвинского вагоностроительного завода» (входит в НПК «ОВК») являются увеличенный до 120м3 объем кузова, что позволит при отгрузке карбамида загружать вагоны по полной грузоподъемности - 76 тонн.

Восполнение собственного железнодорожного парка современными моделями подвижного состава – одно из важных направлений развития логистического центра предприятия. В следующем году планируется приобретение 31 вагон-цистерн с повышенной грузоподъемностью для перевозки крепкой азотной кислоты. Инвестиции в проект составят 410 млн.рублей.

Логистический центр НАК «Азот» в сентябре этого года открыли губернатор Тульской области Алексей Дюмин и председатель Совета директоров МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев. Объём инвестиций в создание центра в г. Новомосковске за последние 5 лет составил 8,5 млрд. руб. Инвестиции осуществлялись по 4 основным направлениям: восполнение парка железнодорожного подвижного состава, развитие путевого хозяйства и оснащение цехов современным оборудованием для наращивания мощностей и эффективности процессов погрузки и ТОиР подвижного состава, улучшение условий труда и промышленной безопасности.