24 ноября в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН
Электричества не будет:
С 9:00 до 12:00 - п. Н-Октябрьский, 25-35;
с 9:00 до 16:30 - ул. Первомайская, 7, 9; ул. Ф. Энгельса, 133; пр-т Ленина, 62, 64, 66; ул. Скуратовская, 114, 122, 116; Щёкинское ш., 1; пр-т Ленина, 165, 167, 169, 171; ул. Металлистов, 18, 20-б, 20-в, 20-г, 20-д; п. Лихвинка; 3-й Лихвинский пр-зд 1-16; 4-й Лихвинский пр-зд 1-37; пр-зд Косой 1-19.; п. Михалково: ул. Ярославского, 2-а, 41-а, 4-28 (чётн.), 15-29 (нечётн.); ул. Декабристов, 94, 41-а, 54-76 (чётн.), 41-75 (нечётн.); ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.); ул. Марата, 156; ул. Кирова, 115, 117, 142, 119, 150, 154, 156; ул. М. Смиронова, 26-40 (чётн.), 41-53 (нечётн.); ул. Л. Толстого, 33-43 (нечётн.), 34, 36; ул. Тимирязева, 15-25 (нечётн.), 18-22 (чётн.); ул. Оборонная, 52; ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.);
с 9:00 до 13:30 - п. Косая Гора: ул. Октябрьская, 4-13; ул. Зелёная, 1-11 (нечётн.), 2-10 (чётн.); ул. Демешковская, 1-36; ул. Шмидта, 1, 6; ул. Трудовая, 5;
с 9:30 до 15:00 - Мясново: ул. М. Жукова, 12, 14;
с 10:00 до 15:00 - Новомосковское ш., 36-38, 56-58.