23 ноября в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН
С 9:00 до 13:00 - ул. Первомайская, 18, 20, 22, 24; ул. Бундурина, 59, 60, 61;
с 9:00 до 16:30 - ул. Первомайская, 7, 9; ул. Ф. Энгельса, 133; пр-т Ленина, 62, 64, 66; ул. Скуратовская, 114, 124, 120; ул. Кропоткина, 37-а, 37, 41, 41-в; ул. Н. Неман, 1; ул. Писемского, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 3-а, 5-,а, 7-а; ул. Куренкова, 45, 47, 49, 54, 56; ул. Грибоедова, 64, 66, 68, 70, 63, 65; ул. Гончарова, 1-7; ; ул. Гончарова, 8-22, 10-а-19-а; пр-зд Гончарова, 1-22; ул. Красина, 73, 75, 77; ул. Писемского, 17-37 (нечётн.), 18-34 (чётн.), 28-а; п. Менделеевский: ул. Менделеева, 2; пер. Пушкинский, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Калинина, 2-12 (чётн.), 3-13 (нечётн.), 12-а, 9/1, 9/2, 9-а, 13/1, 13/2; п. Мендеевский: ул. Жданова, 2-10 (чётн.), 5; пер. Лермонтовский, 2; п. Менделеевский: ул. Кирова, 2, 3, 4, 5; ул. Скуратовская, 141, 135, 137, 137/1, 119, 115, 117; ул. Калинина, 1-б; пер. Пушкинский, 5; ул. Жданова, 2;
с 10:00 до 14:00 - п. Михалково: ул. Косогорская; ул. Воронежская; ул. Российская; ул. Тверская; ул. Михалковская; ул. Волжская; ул. Самарская; ул. Невская; ул. Окская; Балтийская; ул. Донская; ул. Смоленская; ул. Саратовская; 1-й Михалковский пр-зд; 2-й Михалковский пр-зд; 3-й Михалковский пр-зд; 4-й Михалковский пр-зд; 5-й Михалковский пр-зд; Колхозный пер.