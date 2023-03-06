7 марта в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Электричество отключат по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - ул. Аносова, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9,11; ул. Приупская, 14, 20, 23, 24, 25, 26, 26-б, 27, 27-а, 28, 28-а; ул. Бардина, 1, 3, 5, 7; ул. М. Мазая, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25; ул. Чаплыгина, 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Металлургов, 29, 31, 33, 35;

с 9:00 до 17:00 - Мясново: ул. Профсоюзная, 1, 2, 2-а, 3, 4; ул. Привокзальная, 5, 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 32; ул. Н. Краснослободская, 10-а, 37-а, 10-36 (чётн.), 25-35 (нечётн.); пер. Привокзальный, 12, 14, 16; п. Хомяковский: ул. Хомяковская, 2; Хомяковский пр-зд; ул. Кислородная, 1-27 (нечётн.), 2-26 (чётн.); ул. Огарёва, 2-24 (чётн.); Мясново: ул. Тихмянова, 43, 45, 47; Одоевское ш., 70-96 (чётн.); ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.); 10-й пр-зд, 42-б, 42-в; 11-й пр-зд, 43-а, 43-б, 43-59 (нечётн.), 42-62 (чётн.), 48-а, 50-а, 58-а; 12-й пр-зд, 41-57 (нечётн.), 44-54 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а; 13-й пр-зд, 42-51, 36;

с 9:30 до 14:00 - ул. Мира, 60, 62; пр-т Ленина, 88, 90; ул. Смидович, 1-а, 2.