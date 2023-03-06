Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье6 марта 2023 11:40

Коронавирус в Тульской области: 80 новых случаев заболевания за последние сутки на 6 марта

Показатель заболеваемости с небольшим колебанием остается на прежнем уровне
Источник:kp.ru
Коронавирус в Тульской области: 80 новых случаев заболевания за последние сутки на 6 марта

Коронавирус в Тульской области: 80 новых случаев заболевания за последние сутки на 6 марта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 6 марта, 97 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 184 430 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 4 человека.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 190 942 человека.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 365 жителей региона.

Коронавирус Covid-19Интересное