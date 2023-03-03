Коронавирус в Тульской области: 85 новых случев заболевания за последние сутки на 3 марта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 3 марта, 100 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 184 151 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 4 человека.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 190 705 человек.

За сутки умер 1 пациент, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 364 жителей региона.