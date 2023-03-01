Жители Тульской области смогут сэкономить на проезде в общественном транспорте, воспользовавшись одной из платежной систем Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня, 1 марта 2023 года, в целях сохранения регулярности пассажирских перевозок, соблюдения расписания и поддержание подвижного состава перевозчиков в хорошем состоянии подорожает проезд.

Так, в Туле установлены следующие тарифы: по карте «Тройка» — 24 рубля; по банковской карте — 26 рублей; наличными — 30 рублей; абонемент на месяц по городу — 1200 рублей. Стоимость месячного проездного для льготников останется прежней — 500 рублей.

Как стало известно пассажиры трамваев, троллейбусов и автобусов в Тульской области смогут экономить на каждой поездке. Для этого нужно воспользоваться картой «Мир», загруженной в смартфон. Стоимость проезда станет на 7 рублей дешевле по сравнению с оплатой по банковской карте и на 11 рублей - по сравнению с наличным расчётом.

Чтобы экономить на каждой поездке, необходимо загрузить в смартфон на базе Android один из мобильных платежных сервисов – Mir Payили Samsung Pay. Акция продлится до 30 июня.