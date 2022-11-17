«Zабота»: в Тульской области семьям военнослужащих выдают специальные социальные карты Фото: материалы пресс-служб

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин 17 ноября посетил отделение МФЦ, где семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, начали выдавать социальные карты «Zабота». Данные карты дают право на получение скидок в продовольственных магазинах и супермаркетах, парикмахерских, салонах красоты, аптеках, учреждениях культуры, спорта, химчистках и прочих предприятиях. Размер скидок - от 3% до 25%. Кроме того, карта дает право на бесплатное посещение различных муниципальных детских секций и кружков. На данный момент к проекту присоединились больше 800 партнеров по всей области, и их число будет расти.

- Семьи мобилизованных должны находиться под постоянной нашей опекой и заботой. Мы делаем все для поддержки наших военнослужащих и их семей. Это не только выплаты, но и помощь в решении насущных, бытовых вопросов. Разработаны региональные меры поддержки. Это и финансовая помощь, и первоочередное решение возникающих проблем, а также проект карты «Zабота», - отметил глава региона.

Директор государственного бюджетного учреждения «МФЦ» Екатерина Солтанова подчеркнула, что карта «Zабота» – одна из наиболее востребованных среди специальных мер региональной поддержки военнослужащих и членов их семей.

- Чтобы получить ее, нужно подать заявление на портале «Госуслуги71» или в многофункциональных центрах Тульской области. В отделениях МФЦ уже готовы к выдаче порядка 1000 карт, - сообщила Екатерина Солтанова.

При этом заявления на получение карт уже подали больше 2,8 тысяч человек. Карты выпустят для всех них.

Заместитель председателя Правительства Тульской области Антон Агеев уточнил, что с начала реализации проекта количество сетей-партнеров увеличилось более чем в два раза.

«Zабота»: в Тульской области семьям военнослужащих выдают специальные социальные карты Фото: материалы пресс-служб

СПРАВКА

Проект «Региональная карта поддержки «Zабота» реализуется по инициативе главы региона совместно с Тульским региональным отделением партии «Единая Россия» и Ассоциацией «Совет муниципальных образований Тульской области». Участники специальной военной операции, добровольцы, мобилизованные граждане и члены их семей могут получить карту и воспользоваться скидками на товары и услуги организаций — партнеров проекта.

КАКИЕ ЕЩЕ ОКАЗЫВАЮТСЯ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

По поручению губернатора Алексея Дюмина для родственников участников СВО ввели большой пакет социальных льгот. Кроме единовременной выплаты в 100 тысяч рублей, которую получают все отправляющиеся в зону боевых действий туляки, семьям бойцов также перечисляют по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Такую единовременную выплату получают все дети военнослужащих в возрасте до 18 лет, а также студенты-очники не старше 23 лет.

Кроме того, семьям мобилизованных предоставляется право на льготный проездной билет в общественном транспорте, компенсация взносов на капитальный ремонт (из бюджета возмещают 50% затрат) и, при необходимости, субсидия на участие в программе социальной догазификации в размере 120 тысяч рублей. Детей военнослужащих в приоритетном порядке оформляют в детские сады. При этом родители полностью освобождаются от платы за посещение детсада. Кроме того, дети участников СВО могут бесплатно заниматься в муниципальных кружках и секциях, а также бесплатно посещать культурные и спортивные мероприятия.