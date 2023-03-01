Клиника эстетической медицины Елены Черных - технологии здоровья и молодости

Только вам решать как вы вы планируете стареть, как выглядеть завтра, через год, через десять или 20 лет.

Руководитель клиники врач-косметолог Елена Черных признана победителем в номинации «Доктор года-2020». Клиника трижды становилась победителем народного проекта "Клиника года". И четыре раза побеждала на премии «Тульский бренд».

Клиника Елены Черных считается одним из самых популярных центров эстетической медицины нашего региона. Принципы надежности, технологичности и профессионализма диктуют высокие стандарты услуг и ежедневное развитие.

Клиника эстетической медицины Елены Черных - технологии здоровья и молодости

Это происходит за счет профессионального состава команды. Каждый врач в курсе последних веяний индустрии, при этом в работе используются лишь проверенные и сертифицированные методики для совершенствования кожи лица и эстетики тела. Врачи клиники постоянно проходят обучение на международных конгрессах по красоте и инновационным технологиям в области косметологии. Авторские методики, которые разработаны в результате многолетней практики дают ощутимый результат за короткие сроки.

Естественная красота - сейчас глобальный тренд, которого Клиника Елены Черных придерживается с самого начала. Чтобы избежать эффекта “искусственности” врачи клиники придерживаются золотого стандарта косметологии - сочетание аппаратной косметологии и инъекционной. Использование такого подхода поворачивает время вспять, возвращая коже и телу прежние свойства.

Клиника эстетической медицины Елены Черных - технологии здоровья и молодости

Косметология, как и любая другая медицинская наука обязана двигаться в ногу со временем. Максимальный эффект возможен, когда для работы используется последнее оборудование с учетом новых исследований и технологических возможностей. Клиника Елены Черных соответствует этим требованием и предоставляет процедуры на аппаратах ведущих мировых производителей. Благодаря этому, привлекательность и лощеный внешний вид достигаются без быстро и без вреда для здоровья.

В Клинике Елены Черных представлены только проверенные и запатентованные аппаратные методики. Вот некоторые из них:

- Глубокий ультразвуковой SMAS-лифтинг Doublo

– Методика подтяжки кожи и мягких тканей без операции и повреждения кожных покровов.

Воздействие ультразвуковой энергией ведет к активации синтеза новых коллагеновых и эластиновых волокон, что обеспечивает нарастание эффекта от процедуры в течение нескольких месяцев.

Это та процедура, которая позволяет пациенту либо позже прийти к пластическому хирургу, либо вообще не задумываться о пластических операциях. А если хирургическое вмешательство уже было, то позволит сохранить надолго результат хирургической коррекции

Каждая вторая пациентка от 45 лет выбирает эту процедуру!

Клиника эстетической медицины Елены Черных - технологии здоровья и молодости

А если пройти процедуру SMAS лифтинга в 30-40 лет, то можно не бояться появления ненавистных «бульдожьих щечек», второго подбородка, «брегливого» выражения лица и «колец Венеры» на шее.

- Безоперационная подтяжка лица и омоложение кожи INMODE

Коррекция возрастных изменений с абсолютно естественным эффектом одним взмахом руки. Инновационная процедура проводится на израильских платформах последнего поколения. В основе принципа лежит многоигольчатая RF-технология, которая устраняет морщины и неровности кожи. Процедура не нарушает целостность кожного покрова благодаря радиочастотному воздействию тончайших электродов. Глубокое воздействие на внутренние слои кожи дает беспрецедентный лифтинг- эффект - минус 10-15 лет. с насадкой Morpheus 8

- Длительный лифтинг с инновационной насадкой Morpheus 8, которая получила награду на конкурсе Aesthetic Everything как «Лучшая инновация 2019 года ». Избавиться от морщин, увеличить эластичность кожи и скорректировать овал лица можно без операционных вмешательств.

Клиника эстетической медицины Елены Черных - технологии здоровья и молодости

с насадкой Forma InMode

- Видимый эффект от RF омоложения при помощи насадки Forma InMode наступает настолько быстро, что данную процедуру называют "лифтингом на скорую руку". Один сеанс позволяет устранить второй подбородок, избавиться от выраженных носогубных складок и птоза щек, убрать отеки под глазами, подтянуть кожу шеи, коленей, плеч и кистей или выровнять тон лица.

с насадкой Lumecca

- Устранения пигментных пятен, сосудистой сетки и гладкая текстура лица с насадкой Lumecca - неинвазивная методика. Фотоомоложение воздействует на глубокие слои дермы, запуская естественные процессы омоложения. Процедура избавляет от избыточных клеток, образующих пигментные пятна, не только на лице, но и на шее, руках и в зоне декольте. Идеально ровный тон и помолодевшее лицо достигаются с помощью одного 10 минутного сеанса без боли и травматизации.

Вспоминая о “золотом стандарте” косметологии, нужно понимать, что для полного и при этом естественного омоложения необходимы инъекционные процедуры. Только тогда окружающие заметят изменения, а желаемая красота станет осязаемой. Для этого врачи-косметологи клиники составят план процедур, согласуют с детали и запустят процесс преображения в тот же день.

Клиника Елены Черных знает главный секрет красоты и готова им поделиться с вами!

Клиника эстетической медицины Елены Черных - технологии здоровья и молодости

Услуги:

Контурная пластика лица;

Лазерная эпиляция;

Ультрзвуковой лифтинг (СМАС);

Лазерное омоложение, шлифовки;

Трихология;

Инъекционные процедуры;

Криокосметология;

Лазерная косметология;

Татуаж.

Преимущества:

- Команда косметологов, которая продолжает обучаться и держит руку на пульсе современной косметологии.

- Разносторонний и глубокий подход к запросу клиента. Поддержание антиэйдж концепции с помощью актуальных техник.

- Принцип поддержания красоты изнутри, чтобы процедуры имели пролонгированный эффект.

г. Тула, Шевченко, 5

+7 960 602-85-13.

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