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Общество28 февраля 2023 9:10

В Туле по радио снова объявили о ложной воздушной тревоге

МЧС предупредил жителей города о взломе серверов
Источник:kp.ru
В Туле по радио снова объявили о ложной воздушной тревоге

В Туле по радио снова объявили о ложной воздушной тревоге

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

28 февраля жители Тулы и Тульской области сообщили, что по радио и телевизору прозвучали сообщения о воздушной тревоге.

Как сообщил комитет Тульской области по региональной безопасности, информация, которая прозвучала на одной из радиостанций о якобы объявлении воздушной тревоги не соответствует действительности. Никакой угрозы нет.

По предварительной информации, неизвестные смогли взломать сервера нескольких радиостанций и телеканалов.

Напомним, 1 марта в Тульской области прозвучат уличные электросирены, по громкоговорителям, телевизорам и радиоприемникам будет передано сообщение дежурного Ситуационного центра Губернатора Тульской области.

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