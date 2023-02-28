В Туле по радио снова объявили о ложной воздушной тревоге Фото: Алексей ФОКИН (фото)

28 февраля жители Тулы и Тульской области сообщили, что по радио и телевизору прозвучали сообщения о воздушной тревоге.

Как сообщил комитет Тульской области по региональной безопасности, информация, которая прозвучала на одной из радиостанций о якобы объявлении воздушной тревоги не соответствует действительности. Никакой угрозы нет.

По предварительной информации, неизвестные смогли взломать сервера нескольких радиостанций и телеканалов.

Напомним, 1 марта в Тульской области прозвучат уличные электросирены, по громкоговорителям, телевизорам и радиоприемникам будет передано сообщение дежурного Ситуационного центра Губернатора Тульской области.