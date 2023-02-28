Клиника эстетической медицины Chronos – красота уникальна
Клиника эстетической медицины Chronos распахнула свои двери весной 2022 и за время работы успела занять видное место в тульской beauty-индустрии.
В арсенале врачей - весь перечень современных методик для лица и тела – от классических бестселлеров до уникальных технологий, типа лазерного 4-D омоложения.
ТРЕНДЫ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
«В мире царит тренд на естественность и осознанность, - комментирует главный врач Тамила Солтанова, - и сфера эстетической медицины - не исключение.
Вдумчивый подход к вопросам внешности, упор в сторону доказательной медицины, естественный результат без гиперкоррекции — все это находит отражение в наших услугах. В Chronos Clinic врачи придерживаются правил, которые позволяют создавать эффект «не пойму, что в тебе изменилось, но ты так круто выглядишь!!!». Лёгкое моделирование скул или подбородка, небольшая коррекция формы губ лишь подчеркнут Вашу уникальность.
Клиника эстетической медицины Chronos – красота уникальна
- Важно, - отмечает Анастасия Безбородова, врач Chronos Clinic, - чтобы взгляд «скользил» по лицу, не застревая на одной детали - так внешность воспринимаемся гармонично. Выраженные глаза уравновешиваем яркими губами; от крупного носа отводим взгляд выраженным подбородком.
Коррекция подбородка, кстати, очень полезна для девушек славянского типа. Как правило, у них слабо выраженная нижняя треть лица и, немного вытягивая подбородок, мы делаем овал лица чётче и аристократичнее.
АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
В стильном интерьере Chronos Clinic собран впечатляющий аппаратный парк.
Две флагманские услуги клиники: омоложение Fotona 4D и SMAS-лифтинг лица, не имеют аналогов в Туле.
Fotona - один из самых эффективных и проверенных аппаратов среди фракционных лазеров. Он позволяет проводить широкий спектр процедур, ключевая из которых — 4D-омоложение. Данная процедура буквально стирает с лица«маркеры старения».
Клиника эстетической медицины Chronos – красота уникальна
Преимущества очевидны:
- эффект омоложения заметен через 7 дней и продолжает нарастать в течение месяца;
- короткий период реабилитации позволяет не менять привычного образа жизни;
- процедура не имеет сезонности и доступна даже летом.
Результат неизменно радует: четкий овал лица, суденные поры, сузить поры, свежий вид. Эффект можно увидеть уже после первого сеанса, максимальный результат достигается через несколько дней и сохраняется до полутора лет.
Клиника эстетической медицины Chronos – красота уникальна
SMAS-лифтинг в Chronos Clinic выполняется на аппарате LIFTERA — на данный момент, самом современном и результативном среди аналогов.
Единственной альтернативой со сравнимым эффектом выступает только хирургическая подтяжка лица.
Как происходит процесс омоложения? Для пациента все выглядит довольно просто: ультразвуковой луч воздействует на дерму, связки, мышцы лица, подкожно-жировую клетчатку, обеспечивая объемный лифтинг-эффект.
В результате процедуры:
- подтягиваются мышцы (именно они создают «каркас» лица, сохраняя четкость черт),
- уменьшается слой подкожного жира (поэтому аппарат используется для обработки проблемных зон),
- стимулируется синтез молодого коллагена, что приводит к уплотнению и лифтингу кожи.
УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА
В Chronos clinic эксклюзивно представлены два известных бренда: французские линейки Guinot и Acad m e.
Для любителей салонного ухода в beauty-меню - широкий выбор процедур по уходу за кожей. Так же в клинике специалисты проконсультирует и помогут подобрать домашний уход для пролонгации эффекта.
Клиника эстетической медицины Chronos – красота уникальна
Попадая в Chronos не веришь, что находишься в Туле. Интерьер и технологическое оснащение продумано до мелочей в лучших традициях европейских клиник.
Кстати, несмотря на головокружительно высокую планку в Chronos приятный и вполне адекватный прайс.
Контакты:
Адрес:
г. Тула, Вересаева 20.
Время работы:
10:00-20:00.
Для связи:
8 (977) 407-77-71.
Клиника эстетической медицины Chronos – красота уникальна
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