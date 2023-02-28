Клиника эстетической медицины Chronos – красота уникальна

Клиника эстетической медицины Chronos распахнула свои двери весной 2022 и за время работы успела занять видное место в тульской beauty-индустрии.

В арсенале врачей - весь перечень современных методик для лица и тела – от классических бестселлеров до уникальных технологий, типа лазерного 4-D омоложения.

ТРЕНДЫ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

«В мире царит тренд на естественность и осознанность, - комментирует главный врач Тамила Солтанова, - и сфера эстетической медицины - не исключение.

Вдумчивый подход к вопросам внешности, упор в сторону доказательной медицины, естественный результат без гиперкоррекции — все это находит отражение в наших услугах. В Chronos Clinic врачи придерживаются правил, которые позволяют создавать эффект «не пойму, что в тебе изменилось, но ты так круто выглядишь!!!». Лёгкое моделирование скул или подбородка, небольшая коррекция формы губ лишь подчеркнут Вашу уникальность.

Клиника эстетической медицины Chronos – красота уникальна

- Важно, - отмечает Анастасия Безбородова, врач Chronos Clinic, - чтобы взгляд «скользил» по лицу, не застревая на одной детали - так внешность воспринимаемся гармонично. Выраженные глаза уравновешиваем яркими губами; от крупного носа отводим взгляд выраженным подбородком.

Коррекция подбородка, кстати, очень полезна для девушек славянского типа. Как правило, у них слабо выраженная нижняя треть лица и, немного вытягивая подбородок, мы делаем овал лица чётче и аристократичнее.

АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

В стильном интерьере Chronos Clinic собран впечатляющий аппаратный парк.

Две флагманские услуги клиники: омоложение Fotona 4D и SMAS-лифтинг лица, не имеют аналогов в Туле.

Fotona - один из самых эффективных и проверенных аппаратов среди фракционных лазеров. Он позволяет проводить широкий спектр процедур, ключевая из которых — 4D-омоложение. Данная процедура буквально стирает с лица«маркеры старения».

Клиника эстетической медицины Chronos – красота уникальна

Преимущества очевидны:

- эффект омоложения заметен через 7 дней и продолжает нарастать в течение месяца;

- короткий период реабилитации позволяет не менять привычного образа жизни;

- процедура не имеет сезонности и доступна даже летом.

Результат неизменно радует: четкий овал лица, суденные поры, сузить поры, свежий вид. Эффект можно увидеть уже после первого сеанса, максимальный результат достигается через несколько дней и сохраняется до полутора лет.

Клиника эстетической медицины Chronos – красота уникальна

SMAS-лифтинг в Chronos Clinic выполняется на аппарате LIFTERA — на данный момент, самом современном и результативном среди аналогов.

Единственной альтернативой со сравнимым эффектом выступает только хирургическая подтяжка лица.

Как происходит процесс омоложения? Для пациента все выглядит довольно просто: ультразвуковой луч воздействует на дерму, связки, мышцы лица, подкожно-жировую клетчатку, обеспечивая объемный лифтинг-эффект.

В результате процедуры:

- подтягиваются мышцы (именно они создают «каркас» лица, сохраняя четкость черт),

- уменьшается слой подкожного жира (поэтому аппарат используется для обработки проблемных зон),

- стимулируется синтез молодого коллагена, что приводит к уплотнению и лифтингу кожи.

УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА

В Chronos clinic эксклюзивно представлены два известных бренда: французские линейки Guinot и Acad m e.

Для любителей салонного ухода в beauty-меню - широкий выбор процедур по уходу за кожей. Так же в клинике специалисты проконсультирует и помогут подобрать домашний уход для пролонгации эффекта.

Клиника эстетической медицины Chronos – красота уникальна

Попадая в Chronos не веришь, что находишься в Туле. Интерьер и технологическое оснащение продумано до мелочей в лучших традициях европейских клиник.

Кстати, несмотря на головокружительно высокую планку в Chronos приятный и вполне адекватный прайс.

Контакты:

Адрес:

г. Тула, Вересаева 20.

Время работы:

10:00-20:00.

Для связи:

8 (977) 407-77-71.

www.chronos-clinic.ru

Клиника эстетической медицины Chronos – красота уникальна