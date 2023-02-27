Многопрофильная клиника Л’МЕД – первая семейная клиника лазерной хирургии в Туле

В далеком, 2002-м клиника открылась в центре города на Красноармейском проспекте 48.

Небольшая клиника на 8 кабинетов успешно работала 6 лет. Наши пациенты были нашим стимулом. Они хотели не только ходить на консультации, но и получать оперативную помощь у наших докторов. Так, в 2008 году было принято решение об открытии многопрофильной клиники Л’МЕД на Токарева 82 – первой клиники лезерных технологий в Туле.

Сегодня Л’МЕД – уже 20 лет. За годы безупречной работы – 200 000 туляков доверили нам самое главное – свое здоровье, а иногда даже жизнь.

Знакомьтесь: Варев Александр Геннадьевич: основатель сети клиник Л’МЕД.

Варев Александр Геннадьевич.

На пути к успеху клиник: он всегда был честен с самим собой и с людьми, всегда все делал вовремя, никогда не сдавался и шел к своим целям. А про медицину всегда говорит: «Лучшая операция та, которую удалось не делать».

Он сумел пронести через 20 лет успеха - правильную философию: «Здоровье пациента – главная ценность» Создал место, где нет «плана продаж» а клятва Гиппократа – это ценность. Возможно, Л’МЕД единственная клиника в Туле – про здоровье. В ней комфортно и уютно, а главное - есть уверенность - что именно здесь мы получим верный диагноз, эффективное лечение, а при необходимости и оперативную помощь.

Многопрофильная клиника Л’МЕД – первая семейная клиника лазерной хирургии в Туле

Почему нам доверяют пациенты?

1. Врачи - практики, диагнозы которых не нужно перепроверять.

2. Точная диагностика, верный диагноз и результативное лечение.

3. Лазерная хирургия и стационар 1 дня.

А еще, просто удобно, когда все услуги в одном месте:

1. прием врачей и консультации

2. анализы и диагностика

3. поликлиника и стационар

4. лазерная хирургия и пластическая хирургия

5. лечение и восстановительная медицина

В Л’МЕД проводятся операции в различных областях медицины: это гинекология, флебология, пластическая хирургия, ЛОР – направление, общая хирургия, бариатрическая хирургия (похудение) и другие.

Многопрофильная клиника Л’МЕД – первая семейная клиника лазерной хирургии в Туле

Оперблок клиники оснащен оборудованием последнего поколения для анестезии, малотравматичных эндоскопических и лапароскопических операций. Вместе с высокой квалификацией врачей это обеспечивает качество и точность операций и быстрое восстановление после них.

Многопрофильная клиника Л’МЕД – первая семейная клиника лазерной хирургии в Туле

В Л’МЕД развита так называемая «офисная хирургия». Это малотравматичные операции, после которых пациент уходит домой уже в этот же день, а при необходимости долечивается в условиях дневного стационара.

Многопрофильная клиника Л’МЕД – первая семейная клиника лазерной хирургии в Туле

Но есть случаи, требующие более длительного пребывания под наблюдением врача (пластическая хирургия). Поэтому в 2018 году в стенах Клиники появился стационар.

Многопрофильная клиника Л’МЕД – первая семейная клиника лазерной хирургии в Туле

Комфортные палаты, оборудованные собственным санузлом, телевизором доступом к wi-fi, круглосуточный медицинский пост, заказное питание.

Л’МЕД сотрудничает с академией им. Сеченова (Москва). Доктора центра приезжают в Тулу и проводят диагностику и оперативное лечение пациентов. Теперь не нужно ехать в столицу, доктора ведут прием и оперируют в Л’МЕД.

Многопрофильная клиника Л’МЕД – первая семейная клиника лазерной хирургии в Туле

Кроме того, в клинике существует центр лечебно-восстановительной медицины, который использует в своей практике такие современные технологии, как:

1. внутривенное лазерное очищение крови

2. мембранный плазмоферез

3. озонотерапия

4. физиотерапия

Все эти процедуры способствуют сокращению периода реабилитации и срока полного восстановления организма после перенесенных заболеваний. А так же способствуют профилактике хронических заболеваний.

20 лет успеха построенного на доверии. Доверие – это самая ценная и хрупкая вещь. Чтобы заслужить его – нужны годы безупречной работы. Согласитесь? А честная и качественная медицина, основанная на доверии – это единственный путь к ее успеху.

Главное: все доктора клиники разделяют и поддерживают философию Л’МЕД – «Мы лечим пациента, а не продаем ему наши услуги».

Надеемся, что и для вас - Л’МЕД по традиции стал вашей семейной клиникой.

Берегите себя и вовремя проходите обследования.

Лучше конечно не болеть, но если это все же случилось, вы уже знаете - мы всегда рядом, на Токарева 82. Место, где умы - которые лечат и сердца, которые заботятся.

Записаться на консультацию можно в сообщениях сообщества ВК Клиника Л’МЕД | Тула

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или по телефонам: +7 (4872) 49-57-57; +7 (4872) 49-44-55.

Клиника Л’МЕД | Тула, ул. Токарева, 82

Будни: с 8.30 до 20.00. Суббота: с 8.30 до 15.00. Воскресенье: выходной.

Наш сайт: Клиника Л’МЕД

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