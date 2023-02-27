Клиника Красоты в Туле - инновации в косметологии уже сегодня

Клиника оснащена последними достижениями в области аппаратной косметологии. "Клиника Красоты" - открылась в Туле 4 года назад, и уже завоевала репутацию как центр красоты, оказывающий услуги по высоким стандартам.

Одним из главных направлений Клиники является аппаратная косметология. Сегодня эта сфера находится на пике популярности и продолжает развиваться со стремительной скоростью.

В арсенале наших врачей-косметологов имеется инновационный парк аппаратов и методик, которые обещают ошеломительные результаты. Секрет популярности аппаратной косметологии – доказанная результативность, комфорт, атравматичность, нацеленность на естественные процессы обновления.

Парк аппаратов Клиники помогает решить все проблемы внешности и удовлетворит желания всех самых взыскательных пациентов.

В Клинике представлена уникальная платформа Lumenis M 22. С помощью системы IPL M22 вы увидите уникальный результат фотоомоложения, лечения розацеа, купероза, постакне, лечения акне. Особенный неповторимый результат дает М22 в лечении пигментации. В Клинике представлен неаблятивный эрбиевый лазер Resur FX от Lumenis. Действие лазера базируется на технологии ремоделирования кожи на дермальном уровне, которая признана крупным открытием в лазерной косметологии за последние 15 лет и «золотым стандартом» омоложения во всем мире.

Клиника Красоты в Туле - инновации в косметологии уже сегодня

ResurFX – это инновационное решение трихологических проблем, путем улучшения качества волосяного стержня и устранения очагов алопеции. Resur FX – технология, получившая признание самых критичных экспертов.

Гибридная аппаратная процедура «Фотофракции» - это сочетание воздействия IPL модуля для коррекции сосудов, пигментных дисхромий, лечение розацеа, мелазмы и далее воздействие модуля ResurFX (фракционный фототермолиз с техникой сканирования CoolScan в в одной процедуре.

Такая методика буквально сотрет с Вашего лица морщины любой глубины, пигментные пятна, сосуды, шрамы, рубцы постакне, выровняет тон лица, уберет растяжки. Перечень услуг, предоставляемых Клиникой Красоты, постоянно расширяется и может удовлетворить даже самых взыскательных клиентов «Клиника Красоты» располагает передовыми возможностями современной аппаратной косметологии (включая LPG- массаж, RSL -скульптурирование, безоперационная липосакция, миостимуляция, ручные массажи, обертывания).

Клиника предлагает еще одну инновационную процедуру своим клиентам – микроигольчатый радиочастотный фракционный 3D RF лифтинг INFINI. Насадка аппарата обладает множеством игл , которые проникают в кожу и воздействуют на дерму, где происходит синтез коллагена и эластина. Кроме того, под влиянием радиочастотной энергии соединительные волокна нагреваются и уплотняются, приобретая первоначальную структуру и подтягивая кожу. Контролируемое повреждение приводит к запуску естественных механизмов восстановления. Уже после первой процедуры виден ярко выраженный результат обновления и омоложения кожи.

Клиника Красоты в Туле - инновации в косметологии уже сегодня

Одной из уникальных разработок, представленных в Клинике является неинвазивная аппаратная процедура HELEO 4. Она направлена на молекулярно-клеточное омоложение и повышение естественного ресурса кожи за счет избавления от «старых» «поврежденных» клеток. HELEO4 позволяет получить быстрый видимый результат в омоложении, устранении видимых возрастных изменений, работа с акне и выравниванием тона лица.

Особое внимание в Клинике уделяется коррекции фигуры. Единственный в Туле аппарат BeautyLiser и методика RSL скульптурирование тела удивит результатом любого человека, кто следит за своей фигурой и качеством кожи тела. На сегодняшний день RSL sculping является трендом №1 в коррекции фигуры. Альтернатива пластике – доказанная результативность.

В основе технологии – 3 методики: метод виброкомпрессии, микровибрация и особая лимфодренажная техника.

Дополнительная инновация в методике RSL- светодиодная терапия, способствующая омолаживанию, повышению эластичности и сокращению дермы на 15%/ LED терапиястимулирует появление нового коллагена, эластина для молодости и красоты кожи.

В итоге, вы увидите после курса процедур снижение целлюлита, уменьшение объемов на 1-2 размера, уменьшение жировых отложений, увеличение тугора кожи, устранение отеков и застойных явлений.

Клиника Красоты в Туле - инновации в косметологии уже сегодня

С большим успехом врачи Клиники применяют инъекционные методы омоложения, владеют практикой контурной пластики. Много внимания уделяют нитевому лифтингу Aptos.

Особое внимание уделяется трихологии. Для диагностики врач-трихолог использует специальный прибор, оснащенный видеокамерой. Увеличенное изображение передается на экран компьютера для постановки диагноза.

Мы используем только препараты с регудостоверением РФ, все врачи имеют сертификаты на проведение процедур и большой опыт работы.

УСЛУГИ:

- врачебная диагностика;

- врачебная косметология;

- эстетическая косметология;

- аппаратная косметология;

- трихология;

- коррекция фигуры;

- диагностика, консультации.

Если отражение в зеркале вас перестало радовать, фигура кажется не совершенной, то вам в "Клинику красоты в Туле". Опытные врачи-косметологи, дерматовенерологи со стажем работы более 25 лет проведут квалифицированную консультацию по любому интересующему вас вопросу и назначат тот комплекс процедур, который подходит именно вам.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- «Лучший центр красоты и здоровья» по итогам конкурса «Клиника года - 2020» и "Клиника года - 2021", «Клиника года 2022»

- обладатель премии «ПроДокторов» (топ-10 лучших частных клиник Тульской области за 2020 год).

- НАШИ ВРАЧИ:

Стальная Е. В., врач-дерматолог, косметолог, трихолог, опыт 25 лет:

Архипова Я. А., врач-дерматолог, косметолог, трихолог; опыт 15 лет:

Гобеева И.С., врач-дерматолог, косметолог, опыт 10 лет.

Уруцева К.О., врач- дерматовенеролог, косметолог , трихолог, опыт 10 лет

- полный спектр врачебной и эстетической косметологии;

- современное оборудование;

- доступные цены;

- акции и спецпредложения.

Клиника Красоты в Туле - инновации в косметологии уже сегодня

Врачи Клиники постоянно совершенствуют свои знания и навыки, повышают квалификацию, регулярно посещают конгрессы и семинары, принимают участие в вебинарах и конференциях дерматологических и косметологических врачебных сообществ. Ведь индустрия красоты на сегодняшний день развивается практически ежедневно и специалисты "Клиники красоты" знают все о последних новинках и предлагают только проверенные передовые методики своим клиентам.

Можно бесконечно перечислять процедуры красоты, которые есть в нашей Клинике. Но лучше всего просто записаться на предварительную консультацию. Наши специалисты подберут комплекс процедур, наиболее эффективных в вашем индивидуальном случае, подробно расскажут о правилах ежедневного домашнего ухода за кожей, посоветуют косметические процедуры и средства, с учетом возраста, выраженности проблемы и имеющихся противопоказаний.

Мы знаем все о красоте и рады делиться этими знаниями с вами!

г. Тула, пр. Ленина, д.61

8(4872)55-02-52

8-905-625-21-41

www.klinika-krasoty.com

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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