Коронавирус в Тульской области: 51 новый случай заболевания за последние сутки на 26 февраля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 26 февраля, 3 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 183 950 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 4 человека.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 190 355 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 363 жителей региона.