Коронавирус в Тульской области: 36 новых случая заболевания за последние сутки на 4 ноября

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 4 ноября, 87 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 179 856 человек. При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 5 человек. Умер – один.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 186 281 человек.

Суточная смертность – 1 человек, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 336 жителей региона.