Коронавирус в Тульской области: 81 новый случай заболевания за последние сутки на 16 февраля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 16 февраля, 92 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 183 473 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 6 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 189 706 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 361 жителей региона.