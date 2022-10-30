Ведьмино масло и дрожалка мозговая: грибники делятся интересными находками в лесах Тульской области Фото: соцсети

Несмотря на грядущее похолодание, в Тульской области пока продолжается сезон «тихой охоты». И некоторые грибники находят помимо привычных белых грибов, опят и рыжиков нечто непривычное.

Так, несколько дней назад в группе «Грибы в Туле и Тульской области. Тихая охота» Сергей Хромов выложил фото гриба, похожего на маленький студенистый мозг, с вопросом «Что за гриб, как желе весь?», а в пятницу также с вопросом об определении гриба обратилась Мария Обухова, поделившаяся фотографией ярко-желтого и тоже похожего на желе гриба.

Как говорят специалисты, и тот, и другой гриб известны в народе под названиями «дрожалка» — только одна «мозговая», а другая «оранжевая».

Дрожалка мозговая (она же Tremella encephala) — несъедобный гриб, похожий на маленький мозг розоватого, сероватого или желтоватого цвета размером до 3 сантиметров в поперечнике. Он интересен тем, что паразитирует на плодовых телах другого гриба — кроваво-красного стереума. Собственно дрожалка — это розоватый слой сверху, а плотное белое вещество внутри это стереум.

Дрожалка оранжевая (Tremella mesenterica) также известна как «гриб золотое желе» и «ведьмино масло». Это желеобразный гриб оранжево-желтого цвета, вырастающий до 7-8 см в ширину, у него морщинистая структура, внешне напоминающая человеческий мозг. Растет гриб в трещинах коры на недавно отпавших, но все еще прикрепленных к стволу ветвях. Появляется он во время дождей и через несколько дней высыхает до состояния тонкой пленки. В Китае гриб используется для приготовления супов, но вообще является условно съедобным.