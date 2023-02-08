«Вдруг все содрогнулось, женщина звала на помощь»: Что говорят о взрыве пятиэтажки в Ефремове в Тульской области очевидцы

О взрыве в пятиэтажке в Ефремове Тульской области рассказали соседи пострадавших Фото: материалы пресс-служб

В пострадавшем 7 февраля на улице Химиков в Ефремове от взрыва пятиэтажном доме были зарегистрированы 234 человека, в том числе 34 ребенка. С подавляющим большинством из тех, кто отсутствовал накануне дома, удалось связаться. Судьба некоторых из них до сих пор не выяснена.

Корреспондент «Комсомолки» опросил нескольких соседей на месте трагедии. Практически все они сообщили, что взрыв был мощным — лопнули стекла в окна даже в близлежащих домах.

Сергей Иванович. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сергей Иванович, жилец 3 подъезда пострадавшего дома:

- Непосредственно в момент взрыва меня дома не было. Я подъехал только к шести вечера, а тут такое... Накануне насмотрелся новостей из Турции, спал плохо. И весь день день какое-то нехорошее предчувствие было.

Николай Шалунов. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Николай Шалунов, житель 2 подъезда:

- Я с работы вернулся где-то в пять часов. Еще издали понял, что что-то случилось — техники нагнали, оцепление. Разрушения, конечно ужасные, но в квартиру свою зашел, вроде бы внешне все в порядке, все стены целы. Надеюсь, не придется переселяться.

Юлия Чепелева. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Юлия Чепелева, жительница дома через двор:

- Так сложилось, что именно в этот раз я пораньше отправилась за дочкой в садик. Как стали одеваться, готовясь на выход, и тут вдруг - сильный хлопок. В садике сработала тревожная сирена. Мы все, кто там были, первым делом стали детей эвакуировать, выводить на улицу. А когда с дочкой подошли к дому, то увидели весь этот ужас. Но особой паники не было - много жильцов не было в этот момент дома.

Геннадий Александрович Колин. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Геннадий Александрович Колин, жилец 4 подъезда:

- Я в этот момент смотрел телевизор. Вдруг взрыв, все содрогнулось. Накинул шубу и выскочил наружу буквально через минуту. Увидел уже все рухнувшим, и как местные ребята уже по развалинам лезут вверх — там женщина звала на помощь, кричала.

У меня там погибли хорошие знакомые — семья. Дядя Миша — Михаил Ерошкин — я с ним в свое время работал в «Проммонтаже». И тетя Валя, его супруга, продавец из магазина. Они жили на 5-м этаже, и вся сила взрыва пришлась на их квартиру.

По последним официальным данным, в трагедии 3 человека пострадали, 5 человек погибли.

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