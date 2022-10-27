Николай Воробьев: Сегодня как никогда важно объединение всех политических сил, всех граждан

Основной темой стало участие народных избранников, представителей всех политических партий в масштабной работе по оказанию помощи военнослужащим и мобилизованным из нашей области. Необходимость и важность этой миссии особенно понимают на героической тульской земле, где чтят и помнят подвиг земляков, остановивших фашистов на подступах к Москве в годы Великой Отечественной войны.

«Жители Тульской области, с честью выполняющие свой воинский и гражданский долг, должны чувствовать нашу поддержку, знать, что их ждут и в них верят. Помощь с родной земли укрепит моральный, боевой дух, будет большим подспорьем. Быть патриотом сегодня – значит, приложить все усилия для защиты интересов своей страны, для сохранения суверенитета нашего государства. И здесь важен вклад каждого. Тех, кто сражается с оружием в руках – наших солдат и офицеров. И тех, кто ждет их возвращения, стараясь помочь всем возможным, – отметил Николай Юрьевич. – Региональная акция «Все для Победы 71» объединила тысячи неравнодушных людей, которые готовы внести свой посильный вклад в оказание поддержки военнослужащим, мобилизованным и членам их семей».

Николай Воробьев тепло поблагодарил депутатов, коллег за участие в этой работе и сделал акцент на важности консолидации общества.

«Наши представители выезжают в пункты сбора призванных, где сейчас они проходят боевое слаживание, встречаются с земляками, смотрят, чем возможно помочь и, конечно, говорят добрые слова, которые сегодня так необходимо слышать людям. Мы едины в достижении нашей цели, нашей победы, – подчеркнул Николай Воробьев. – Сегодня как никогда важно объединение всех политических сил, всех граждан, потому что речь о будущем страны. И это не громкие слова. Это та реальность, в которой мы живем, и которая отразится завтра на жизни будущих поколений россиян. Сохранение целостности государства, народного единства – то, ради чего и ведется сегодня вся работа. От души благодарю каждого за вовлеченность, неравнодушие. И еще раз убедительно прошу, не считаясь ни со временем, ни с затратами, продолжать встречаться с людьми, помогать и оказывать содействие. Губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин уполномочил нас в этих вопросах, мы должны быть рядом с теми, кому непросто, кто нуждается в нашей поддержке. Только вместе мы сможем решить все возникающие вопросы. Только так мы сможем победить».