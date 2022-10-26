В рамках акции «Гражданский мониторинг» председатель Общественного совета посетил ЛО МВД России на станции Тула

В рамках акции «Гражданский мониторинг», целью которой является осуществление общественного контроля над деятельностью органов внутренних дел и укрепление доверия граждан к органам внутренних дел, председателем Общественного совета ЛО МВД России на станции Тула Михаилом Глуховым осуществлена проверка работы сотрудников транспортной полиции.

Свой визит общественник в сопровождении начальника ЛО МВД России на станции Тула полковника полиции Юрия Бешкарева начал с дежурной части. Особое внимание в ходе проверки было уделено организации работы дежурной части, ее технической оснащенности и наличию необходимой документации. Сотрудники дежурной части рассказали общественнику о важности оперативного реагирования на поступившую информацию, продемонстрировали работу автоматизированной дактилоскопической информационной системы «Папилон». Мониторинг показал, что соблюдение сотрудниками дежурной части возложенных на них обязанностей находится в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства.

Представитель Общественного совета проверил условия, созданные для посетителей, содержание информационных стендов, их актуальность, наличие образцов заявлений для граждан, информация о руководящем составе отдела, телефон доверия, а так же, ознакомился с условиями содержания доставленных в ЛО.

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Михаил Глухов ознакомился с несением службы патрульно-постовыми нарядами на вокзальном комплексе станции Тула, обратил внимание на внешний вид сотрудников, экипировку, пообщался с сотрудниками.

В рамках мероприятия общественник также прошел по административному зданию Линейного отдела, зашел в служебные кабинеты сотрудников отделения дознания, где осмотрел внешний вид помещений, оснащенность оргтехникой, мебелью и иным оборудованием рабочих мест для сотрудников. Он также ознакомился с содержанием информационных стендов в помещении ЛО, особое внимание уделил вопросам доступности необходимой для граждан информации.

Нарушений и замечаний в ходе проверки выявлено не было. Общественник поблагодарил стражей порядка за работу и пожелал им дальнейших успехов.

По итогам проверки, председатель Общественного совета дал положительную оценку деятельности ЛО МВД России на станции Тула.